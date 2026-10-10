Третьей будет
Теннисистка Мирра Андреева пробилась в финал China Open и в топ-3 рейтинга WTA
10.10.2026, 12:41
19-летняя чемпионка Roland Garros Мирра Андреева покорила новую карьерную вершину. Обыграв в двух партиях чешку Николу Бартунькову в полуфинале Открытого чемпионата Китая, она гарантировала себе в ближайший понедельник подъем на третье место в мировом рейтинге, где сама не бывала никогда, а другие российские теннисистки — с октября 2015 года.
Полуфинал China Open, в котором определялась первая участница решающего матча этого турнира, проходил без намека на ажиотаж. Для китайской публики куда больший интерес представлял другой, вечерний полуфинал, между олимпийской чемпионкой Парижа 2024 года Чжэн Циньвэнь и бельгийкой Элизе Мертенс, поэтому зрителей на трибунах было сравнительно немного. Однако для всего российского тенниса и конкретно для Мирры Андреевой ее встреча с чешкой Николой Бартуньковой была весьма значимой. Было заранее известно: в случае успеха действующая чемпионка Roland Garros не только впервые достигнет решающей стадии пекинского «тысячника», но и гарантирует себе место в тройке мирового рейтинга. Там, где уже очень давно, в октябре 2015 года была Мария Шарапова и куда другим россиянкам с тех пор пробиваться не удавалось.
Для болельщиков матч получился быстрым, для Бартуньковой — невеселым, а для Андреевой — почти идеальным.
За исключением коротких отрезков, в том числе пятого гейма первой партии, в котором чешке, уже проигрывавшей к тому времени 0:4, удалось сделать единственный брейк, россиянка полностью контролировала ситуацию на корте. Предельно агрессивная тактика, которую Бартунькова решила использовать в данном случае, срабатывала не всегда, поскольку Андреева неоднократно обводила соперницу. Да и укороченные удары, на которые у россиянки неизменно находился ответ, доставляли чешке одни проблемы. В итоге — 6:2, 6:2 всего за 1 час 14 минут. У россиянки на 16 очков, выигранных ударами навылет, пришлось 10 невынужденных ошибок, а у Бартуньковой соответствующая статистика отрицательная: 14:20.
Воскресный финал будет для Андреевой первым в Пекине и пятым в этом году.
Кроме Открытого чемпионата Франции, она в нынешнем сезоне побеждала также на турнирах категории 500 в Брисбене и Линце, и лишь на «тысячнике» в Мадриде терпела поражение. Что же касается положения в рейтинге, то теперь на счету россиянки будет минимум 6371 очко. Впереди теперь лишь Елена Рыбакина из Казахстана (9696 баллов) и белоруска Арина Соболенко (7485), хотя американки Джессика Пегула (6225) и Коко Гауфф (5974) пока находятся неподалеку.