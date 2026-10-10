Третьей будет

Полуфинал China Open, в котором определялась первая участница решающего матча этого турнира, проходил без намека на ажиотаж. Для китайской публики куда больший интерес представлял другой, вечерний полуфинал, между олимпийской чемпионкой Парижа 2024 года Чжэн Циньвэнь и бельгийкой Элизе Мертенс, поэтому зрителей на трибунах было сравнительно немного. Однако для всего российского тенниса и конкретно для Мирры Андреевой ее встреча с чешкой Николой Бартуньковой была весьма значимой. Было заранее известно: в случае успеха действующая чемпионка Roland Garros не только впервые достигнет решающей стадии пекинского «тысячника», но и гарантирует себе место в тройке мирового рейтинга. Там, где уже очень давно, в октябре 2015 года была Мария Шарапова и куда другим россиянкам с тех пор пробиваться не удавалось.