Мэр Новой Каховки: из-за разрушения Каховской ГЭС затоплен нацпарк, погибли тысячи животных

В национальном парке в Новой Каховке погибли тысячи зверей из-за затопления территории Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, заявил глава города Владимир Леонтьев.

«Затоплен Нижнеднепровский национальный парк. Тысячи зверей, которые там находились, конечно, тоже уничтожены. Масштабы катастрофы огромные»,— пояснил господин Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в ближайшее время специалисты начнут анализировать, какой именно ущерб нанесен парку в результате затопления территории после прорыва на Каховской ГЭС.

Нижнеднепровский национальный парк расположен на территории Бериславского, Белозерского, Голопристанского и Алешковского, Херсонского и Новокаховского районов Херсонской области. Его площадь составляет более 80 тыс. га. В парке обитает 71 вид животных и растут 32 вида растений, включенных в Красную книгу.

Ранее в Telergram-каналах распространялась информация о том, что в результате разрушения Каховской ГЭС в Новой Каховке был затоплен зоопарк, а все находившиеся в нем животные погибли. Однако Владимир Леонтьев заявил, что никакого зоопарка в городе нет с осени прошлого года. По его словам, большинство животных были «вывезены в безопасные места» из-за постоянных обстрелов населенного пункта.

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Александр Кислов