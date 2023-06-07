Голая Пристань в Херсонской области затоплена почти на 80%

Город Голая Пристань в Херсонской области из-за обрушения Каховской ГЭС подтоплен почти на 80%, в некоторых районах вода доходит до крыш, заявил глава городской администрации Геннадий Недялков. По его словам, сегодня, 7 июня, власти округа намерены эвакуировать 1–1,5 тыс. человек. До начала конфликта в городе жили 14 тыс. человек.

«В основной части города примерно на полметра повысился уровень воды, перешла она через объездную дорогу, и начало уже подтапливать соседний населенный пункт Молодежное»,— рассказал господин Недялков в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков оказались затоплены почти полностью. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. СКР возбудил дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Лаура Кеффер