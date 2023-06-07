Сальдо: в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС оказалось до 40 тысяч человек

В зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС, по предварительным данным, оказалось от 22 тыс. до 40 тыс. человек. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«По предварительным прогнозам, в зоне бедствия где-то от 22 тыс. до 40 тыс. В настоящий момент практически все, кто пропал без вести, найдены. Не найдены пока семь человек, но они могут быть на островах. В ближайшее время появится возможность посещать эти острова. Мы надеемся, что они там находятся»,— рассказал Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

По словам врио губернатора Херсонской области, уровень воды в Новой Каховке, которая является первым населенным пунктом после разрушенной плотины, снизился примерно на 30–50 см. Однако в расположенных ниже по течению Днепра населенных пунктах, в частности Крынки, Алешки, Голая Пристань, уровень воды, наоборот, вырос. Уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 м.

Каховская ГЭС обрушилась вчера, 6 июня. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. Из-за происшествия накануне уровень воды в Новой Каховке поднялся до 12 м, сегодня местные власти сообщают о снижении уровня воды на 35 см. По данным Украины, 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Обе страны проводят эвакуацию людей, проживающих на подконтрольных им территориях.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Милена Костерева