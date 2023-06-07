В российских запросах политики нашли больше, чем смысла

Как стало известно “Ъ”, через год с небольшим после начала СВО страны Европы и США практически свернули международно-правовое сотрудничество с Россией. Неплательщиков налогов, расхитителей, убийц и даже террористов РФ не выдают, признавая их уголовное преследование политическим или заранее полагая, что их права могут быть нарушены, а условия содержания под стражей окажутся «бесчеловечными». По похожим причинам отклоняются и запросы об оказании правовой помощи по уголовным делам. В надзорном ведомстве такие действия называют «проявлением русофобии», отмечая, что от этого выигрывает только преступность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отвечая на запрос “Ъ”, в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что с января по май 2023 года компетентными органами иностранных государств было отказано в исполнении 27 запросов о правовой помощи, из них в 23 случаях это объяснялось «политическими мотивами» уголовных преследований. Больше всего отказов — 17 — поступило из Швейцарии. Еще четыре пришлось на Латвию, а остальные последовали из США и Лихтенштейна. Отказывая по политическим мотивам, Федеральное ведомство юстиции Швейцарии уведомило Генпрокуратуру РФ о «наивысших сомнениях относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью».

Генпрокуратура Латвии свои отказы по делам об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК) помимо политики объяснила опасениями привлечения к уголовной ответственности невиновного лица и незаконного задержания, а кроме того сообщила, что сотрудничество с Россией может нанести ущерб суверенитету Латвийской Республики. По делу же об уклонении от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин (ст. 194 УК) в Генпрокуратуру РФ и вовсе поступил ответ, что в сложившейся международной обстановке власти Латвии не видят возможности приступить к проведению процессуальных действий на своей территории. Возможностью нанесения ущерба суверенитету США объяснялся и отказ Минюста этой страны в предоставлении данных об обвиняемом в организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). Княжество Лихтенштейн российский запрос о правовой помощи по уголовному делу о хищении (ст. 160 УК) имущества ОАО «АКБ Пробизнесбанк» уже традиционно отклонило со ссылкой на политический мотив преследования фигурантов расследования. Между тем топ-менеджеры банка, у которого лицензию отобрали еще в 2015 году, по данным следствия, похитили более 2,5 млрд руб., а клиентам остались должны еще 83 млрд, которые компенсировать пришлось в основном АСВ.

По данным Генпрокуратуры РФ, в тот же период, январь—май 2023 года, иностранные государства отклонили 46 запросов о выдаче обвиняемых для уголовного преследования или исполнения приговоров. В 15 случаях это было сделано «по политическим мотивам».

По три таких отказа на счету Австрии и Италии, по два — Германии, Польши и Чехии, а остальные — Румынии, Словении и Болгарии. Среди лиц же, объявленных «политическими», помимо фигурантов экономических преступлений оказались и обвиняемые в особо тяжких деяниях. Так в Австрии была признана недопустимой выдача России обвиняемого в участии в банде (ст. 209 УК), терроризме (ст. 205 УК), захвате заложников (ст. 206 УК) и убийствах (ст. 105 УК). Земельный суд Инсбрука решил, что исполнение наказания, которое могут назначить этому фигуранту в России, не будет соответствовать требованиям ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Другого обвиняемого в совершении преступления террористической направленности (ст. 205.3 УК — прохождение обучения террористической деятельности, наказание вплоть до пожизненного) отказалась выдать Германия, сославшаяся на то, что в данном случае экстрадиция не соответствует принципам ее правовой системы. В свою очередь Чехия отклонила запросы об экстрадиции двух предполагаемых мошенников (ст. 159 УК) по причине их «несовместимости с обязательствами, возникающими из других международных договоров». В Италии пособника в растрате (ст. 160 УК) на основании ст. 698 Уголовно-процессуального кодекса признали лицом, совершившем «политическое преступление».

И только Словения объяснила свой отказ в выдаче обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК) России и его освобождение из-под стражи тем, что ему был предоставлен статус лица, находящегося под международной защитой, что исключает передачу в другие страны.

Кроме того, отметили “Ъ” в Генпрокуратуре, компетентными органами Венгрии, причем трижды, а также Италии, Румынии, Турции и снова Чехии были приняты немотивированные отказы в экстрадициях, которые также могут иметь «политические подтексты».

Вместе с тем, по данным собеседника “Ъ” в Генпрокуратуре, имеются и положительные примеры международно-правового сотрудничества. За четыре месяца этого года другие государства приняли решения о выдаче в Российскую Федерацию 48 обвиняемых, в том числе одиннадцати — из так называемых стран дальнего зарубежья. Среди них оказался, например, Нодар Малашхия, которого Греция отправила в Россию для отбытия срока в 11 лет и 10 месяцев, назначенного за убийство и незаконный оборот оружия в Сочи.

«Отказные» решения Генпрокуратура обжалует, направляя в компетентные органы вынесших их стран соответствующие письма. Кроме того, этим государствам на основании российских документов предлагается самим осуществить уголовные преследования обвиняемых, которых не выдали РФ. Остаются они и в международном розыске, что может повлечь задержание в иной стране и новый экстрадиционный процесс. Принцип неотвратимости наказания, который важен прежде всего для потерпевших от преступлений, должен действовать, несмотря на определенные разногласия между государствами, уверены в главном надзорном ведомстве страны.

«Имея 136 межведомственных договоренностей с компетентными органами иностранных государств и территорий, Генеральная прокуратура России открыта к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству с коллегами по всему миру»,— сообщил “Ъ” официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. При этом он отметил, что после начала СВО проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого уровня, что их правоохранительные органы просто отказались от сотрудничества с Россией «в угоду международной преступности».

Николай Сергеев