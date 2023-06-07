«Известия»: общественники и депутаты просят возобновить проверки пива

На фоне массового отравления россиян сидром Общественная потребительская инициатива (ОПИ) призвала возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Организация направила обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг. С аналогичной инициативой выступили депутаты, сообщают «Известия».

Глава ОПИ Олег Павлов в обращении написал, что поэтапность введения маркировки пива привела к неполному контролю за участниками оборота продукции, из-за чего «остается простор для злоупотреблений». Согласно исследованию ОПИ, не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, ведут деятельность с нарушениями, включая недостоверное декларирование объемов производства (48%) и ненадлежащее качество продукции (31%).

Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина также направили лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампреда комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Они считают, что отсутствие должного контроля «создает серьезную угрозу для жизни и здоровья россиян». Депутаты призывают отменить постановление правительства о продлении моратория на проверки бизнеса, который не дает права контролировать качество продукции предпринимателей.

В Минпромторге заявили «Известиям», что разработали проект закона о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта (метанола). Проект предусматривает новые обязательные требования к обороту метанола, что позволит в том числе исключить его неподконтрольный оборот, рассчитывают в министерстве.

На этой неделе стало известно, что несколько десятков человек отравились сидром в Приволжском федеральном округе. По всей России отравились 90 человек, из них погибли 29. Полиция и сотрудники Роспотребнадзора изымают алкогольный напиток «Мистер Сидр», СКР возбудил уголовное дело. Ассоциация производителей пива, солода и напитков предложила Минфину ужесточить надзор за малыми предприятиями, продавцами разливного пива и отказаться от категории «пивные напитки», под которой выпускаются и коктейли.

Подробности — в материале «Ъ» «Пиво самоосветляется».

Лаура Кеффер