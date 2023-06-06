Минздрав: по всей России суррогатным сидром отравились 90 человек

Минздрав сообщил, что всего в России за последнюю неделю суррогатным алкоголем «Мистер сидр» отравились 90 человек, 29 из них погибли. Среди отравившихся четверо подростков и одна беременная женщина.

«По оперативным данным на 20:00 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина»,— сообщил Минздрав.

Ранее было известно о 20 погибших и 33 пострадавших в Ульяновской области, 9 погибших и 16 пострадавших в Самарской, 2 погибших и 4 пострадавших в Нижегородской, 1 погибшем и 1 пострадавшем в Удмуртии, а также о 3 пострадавших в Пензенской области.

Все жертвы пили один и тот же алкоголь — «Мистер сидр». МВД обнаружило в напитке примеси метанола и этилбутирата. Роспотребнадзор изъял из оборота по всей России больше 37 тыс. литров напитков «Мистер сидр».

«Мистер сидр» выпускала компания «Анди» в Самарской области. Она принадлежит предпринимателю Анару Гусейнову. Его задержали в Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, до десяти лет заключения).

В 2022 году Анар Гусейнов был обвинен по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства и оборота). Суд назначил ему штраф в размере 10 тыс. руб. Впоследствии наказание заменили на предупреждение. Суд также постановил уничтожить 150 л изъятой продукции.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Мистер сидр" отравил всю отрасль».

Анастасия Ларина