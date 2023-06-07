Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды в городе на 35 см

Уровень воды, поднявшийся в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС, упал на 35 см, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Накануне сообщалось, что вода в городе поднялась до 12 м.

По его словам, за вчерашний день из зон подтопления было перевезено около 500 человек. 17 человек были спасены с крыш затопленных домов. Как минимум семь человек считаются пропавшими без вести, уточнил господин Леонтьев.

Каховская ГЭС обрушилась вчера, 6 июня. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга и хотят обсудить ЧП на уровне ООН. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС. СКР возбудил дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий).

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Что такое Каховская ГЭС В Херсонской области частично разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, началось затопление территорий. Что известно об этой станции — в материале «Ъ». Читать далее

Лаура Кеффер