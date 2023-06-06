Украинское зерно дорогу найдет

Европейская комиссия (ЕК)продлила на год отмену в ЕС импортных пошлин для украинских товаров и тем же документом отрегулировала ограничения на поставки некоторых видов украинской сельхозпродукции в страны Восточной Европы до 15 сентября. Опубликованное заявление ЕС среди прочего содержит описание мер, которые должны помочь Украине вывезти урожай в будущем сезоне. Учитывая, что в новом сельхозгоду из-за военной операции РФ производство зерновых и их экспортные объемы в стране заметно сократятся, вывезти их, видимо, теперь удастся практически при любом развитии событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Igor Tkachenko / Reuters Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Еврокомиссия продлила на год временные меры по либерализации торговли ЕС с Украиной, которые были введены летом 2022 года и предполагали, в частности, отмену импортных пошлин для промышленной продукции и снятие всех квот и пошлин на ввоз аграрной, а также приостановку антидемпинговых пошлин на импорт некоторых украинских товаров. Одновременно новым заявлением ЕК до 15 сентября был продлен введенный 2 мая запрет на экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в приграничные Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Напомним, с февраля эти страны жаловались на кратно выросший за последний год импорт сельхозпродукции с Украины, который, по их оценкам, представлял серьезную угрозу для местных фермеров (см. «Ъ» от 2 февраля).

В документе ЕК уточняется, что запрет на экспорт по-прежнему необходим из-за «логистических проблем» и «ограниченных мощностей для хранения запасов зерновых» в восточноевропейских странах. Свежее заявление ЕК от предыдущего отличают в первую очередь содержащиеся в нем оговорки.

Так, из документа следует, что Еврокомиссия рассчитывает поэтапно смягчать ограничения на ввоз продукции и окончательно снять их к середине сентября.

Некоторые «послабления» начнут действовать уже сейчас — так, число «тарифных позиций» для четырех видов зерновых, на которые распространяется запрет, сокращается с 17 до 6. Кроме того, Еврокомиссия оставляет за собой право пересмотреть решение о продлении запрета, если страны Восточной Европы будут препятствовать транзиту украинской продукции.

Как следует из заявления, для улучшения работы «коридоров солидарности» уже создана рабочая группа, состоящая из представителей Украины и граничащих с ней стран Европы и возглавляемая вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.

Первая встреча «на техническом уровне» состоялась 2 июня. Напомним, через Европу Киев экспортирует около 60% зерновых, еще 40% вывозятся Черным морем в рамках зерновой сделки. Рабочая группа будет среди прочего заниматься наращиванием вывоза продукции через Европу, что поможет в случае срыва зерновой сделки недовольной ее выполнением Россией.

Впрочем, и при сохранении сделки давление на рынки стран, через которые проходят «коридоры солидарности», в будущем сезоне снизится — из-за сокращения производства зерновых на Украине. Напомним, по последним данным Минсельхоза США, в сезоне 2023/24 года производство пшеницы на Украине по сравнению с предыдущим сельхозгодом сократится на 21% — до 16,5 млн тонн. Производство других видов зерновых также снизится — с 34,06 млн тонн до 28,67 млн тонн. Экспорт пшеницы при этом сократится с 15 млн тонн в сезоне 2022/23 года до 10 млн тонн в сезоне 2023/24 года, кукурузы — с 26,9 млн тонн до 16,5 млн тонн. Вывезти такие объемы продукции при поддержке ЕС Украине, по-видимому, удастся в любом случае.

Отметим, что финансовую поддержку пострадавших от наплыва украинской сельхозпродукции фермеров Еврокомиссия расширять не стала.

Фактически ответственность за урегулирование кризиса ЕК постепенно перекладывает на власти восточноевропейских стран — об этом свидетельствует, в частности, одобрение комиссией выделения из бюджета Польши €1 млрд на поддержку местных сельхозпроизводителей (см. «Ъ» от 23 мая).

Кристина Боровикова