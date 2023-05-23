Зерно самостоятельности

Еврокомиссия одобрила польскую программу господдержки местных сельхозпроизводителей, предполагающую выделение €1 млрд фермерам, пострадавшим от кратно возросшего за последний год импорта украинской сельхозпродукции. Хотя власти ЕС признают тяжелое положение производителей, поддержку из общеевропейского бюджета расширять пока не планируют, фактически перекладывая ответственность за урегулирование кризиса на польское правительство. Выделение средств из госбюджета, вероятно, должно поддержать, с одной стороны, местных фермеров, которые не спешат продавать скопившиеся к концу сезона запасы зерна, с другой — правящую партию, которая наращивает поддержку «сельского электората» перед грядущими выборами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Во вторник, 23 мая, Еврокомиссия (ЕК) согласовала с польскими властями выделение из госбюджета €1 млрд на поддержку местных сельхозпроизводителей, пострадавших от наплыва украинской продукции.

Как следует из опубликованного сегодня заявления, власти ЕС признали разработанную правительством Польши программу соответствующей «временным правилам госпомощи в кризисных ситуациях», которые ЕК приняла в марте 2023 года, предоставив странам—участницам ЕС возможность активнее, чем раньше, поддерживать собственные рынки.

В соответствии с правилами помощь польским фермерам в виде прямых грантов не сможет превышать €250 тыс. на получателя и будет предоставлена не позднее 31 декабря 2023 года.

Одобряя выделение дополнительных средств из госбюджета, Еврокомиссия фактически признала тяжелое положение местных фермеров и подтвердила, что расширять собственные меры поддержки, как ранее писал «Ъ» (см. «Ъ-Онлайн» от 2 мая), пока не готова.

Напомним, в начале месяца власти ЕС после многочисленных обращений стран Восточной Европы согласились временно ограничить поставки некоторых видов зерновых с Украины в приграничные государства, а также выделить пострадавшим €100 млн — взамен страны обязались снять введенные ранее односторонние запреты и разрешить транзит украинской сельхозпродукции в третьи страны.

Польша, пострадавшая от затоваривания рынка украинским зерном сильнее остальных (его импорт в страну увеличился с 6 тыс. тонн в период с января по ноябрь 2021 года до 1,6 млн тонн за аналогичный период в 2022-м), неоднократно указывала на недостаточность этих мер: призывая продлить и расширить введенные ограничения (последнее письмо польского Минсельхоза ЕК датируется 12 мая). Параллельно с этим польское правительство разрабатывало собственную схему поддержки производителей — именно ее сегодня и одобрила Еврокомиссия.

Активные действия местных властей объясняются тем, что, несмотря на уже выделенные из общеевропейского бюджета средства и дополнительную господдержку, продавать зерно сельхозпроизводители не торопятся.

Серьезные, по оценке местного Минсельхоза, запасы зерновых к концу сельхозгода у фермеров остались из-за того, что весь сезон они удерживали продукцию, ожидая повышения цен, которого, впрочем, не произошло даже после «ухода» с рынка украинского зерна. Теперь в польском Минсельхозе опасаются, что накопившиеся запасы прошлого сезона в начале нового сельхозгода могут привести к новой проблеме — дефициту мощностей хранения.

Другой причиной активной поддержки АПК местными властями, по всей видимости, остаются выборы в парламент, которые пройдут осенью 2023-го. Фермеры традиционно являются важнейшей частью электората правящей консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС). Судя по последним опросам, сельские жители все еще поддерживают ПиС, однако претензии к партии на фоне кризиса, связанного с импортом украинской сельхозпродукции, растут.

Между тем, как указывает Financial Times, за поддержку «сельского электората» борется и недавно зарегистрировавшаяся в качестве политической партии ассоциация Agrounia. Именно она организовывала протесты польских фермеров, которые начались еще в начале года (см. «Ъ» от 2 февраля) и привели к первому совместному заявлению граничащих с Украиной государств. Тогда страны обращались к властям ЕС с требованием вернуть отмененные в 2022 году таможенные пошлины на украинскую сельхозпродукцию, выплатить компенсации пострадавшим фермерам и изменить маршруты поставок, чтобы зерновые не оседали на европейских рынках, а перенаправлялись в развивающиеся страны.

Кристина Боровикова