Акции котируются у пайщиков

В мае чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды акций оказался рекордным с февраля 2022 года, превысив 2 млрд руб. Инвесторы проявляли интерес к этим инструментам на фоне продолжающегося роста фондового рынка. Однако с учетом ухода из наиболее консервативных фондов денежного рынка общий приток на рынок коллективных инвестиций оказался не слишком большим. Эксперты полагают, что интерес к рискованным фондам будет сохраняться. Вместе с тем многие компании, в том числе крупные и популярные у инвесторов, продолжают отказываться от выплат дивидендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Интерес к розничным фондам (открытым и биржевым ПИФам) в мае заметно изменился. После месячного перерыва возобновились притоки в самую рисковую категорию фондов, ориентированную на вложения в акции. По оценке “Ъ”, основанной на данных InvestFunds, чистый приток средств в них превысил 2 млрд руб., что является максимальным результатом с февраля 2022 года.

Инвесторы явно были воодушевлены благоприятной конъюнктурой фондового рынка. В мае индекс Московской биржи впервые с апреля прошлого года поднялся выше 2700 пунктов, прибавив за месяц более 3%, а за всю весну — более 20%. Позитивный настрой на рынке был обеспечен поступающими дивидендами от тех компаний, которые оказались готовы их платить в кризис (многие крупные игроки отказались от дивидендов, см., например, стр. 9), и позитивными финансовыми отчетами.

«Постепенное смещение спроса в сторону фондов акций ожидаемо на фоне двузначных доходностей, которые они демонстрируют с начала года»,— отмечает заместитель гендиректора по розничному бизнесу и маркетингу «РСХБ Управление активами» Константин Кирпичев. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий говорит о росте спроса в том числе на отраслевые фонды, инвестирующие в сырьевые компании, и те, что ориентированы на бумаги второго эшелона.

В то же время директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк уточняет, что «уверенного притока пока не наблюдается»: интерес фокусировался на узкой категории фондов, предусматривающих выплату дохода. По данным InvestFunds, максимальный чистый приток средств — почти 4 млрд руб.— наблюдался в фонде «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» (УК «Первая»). «Со второй половины 2022 года мы обращали внимание клиентов на возможность постепенного включения в портфели подешевевших акций. Важным подспорьем стала возможность выплаты инвестиционного дохода открытыми ПИФами»,— пояснил глава отдела продаж УК Андрей Макаров.

Важную роль в росте интереса к фондам, считают участники рынка, играют банки-агенты, через которые осуществляется основная продажа финансовых инструментов. «Банковские группы на фоне снижения процентных доходов стали активнее продавать комиссионные продукты, и в первую очередь фонды с выплатами или ориентированные на инструменты денежного рынка»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке. По словам Константина Кирпичева, возможность получения промежуточного дохода в ситуации высокой волатильности рынка и сниженных горизонтов планирования — важное конкурентное преимущество для клиентов.

В целом же по отрасли чистый объем привлечений уступил апрелю. По данным InvestFunds, суммарный приток составил только 2,4 млрд руб., более чем вдвое меньше, чем в апреле. Такой результат был связан с активным выходом пайщиков из ПИФа «Райффайзен — Фонд денежного рынка валютный», клиенты которого забрали свыше 2,8 млрд руб., а его стоимость чистых активов (СЧА) упала с 4,76 млрд до 1,84 млрд руб. Весь объем средств был выведен за пять дней, в некоторые дни оттоки составляли сотни миллионов рублей. «Вероятно, деньги забрали состоятельные клиенты, которые приобретали за валюту паи фонда на фоне введенных банком комиссий на валютные счета»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке. В «Райффайзен Капитале» не ответили на запрос “Ъ”.

В летние месяцы притоки в фонды акций могут усилиться, считают участники рынка. «В течение ближайших месяцев по инерции в лидерах привлечения будут акции, причем более мощной волны привлечений ждем в конце третьего или начале четвертого квартала (на фоне промежуточных дивидендных выплат.— “Ъ”)»,— отмечает Андрей Русецкий. По словам господина Макарова, по мере окончания сезона годовых дивидендов может произойти смещение внимания в сторону смешанных и облигационных стратегий.

Виталий Гайдаев