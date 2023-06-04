Месяц высоких технологий

Май оказался еще одним успешным месяцем для большинства розничных фондов. Самыми доходными стали ПИФы, ориентированные на вложения в ценные бумаги высокотехнологичных компаний, как иностранных, так и российских. Стоимость их паев выросла на 5–13%. Существенный доход обеспечили и фонды с высокой долей бумаг нефтяных компаний. Из-за снижения мировых цен на золото в отстающих оказались фонды, ориентированные на вложения в драгоценный металл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

IT укрепляют позиции

По оценкам «Ъ», основанным на данных Investfunds, по итогам мая стоимость паев снизилась только у 16 из 124 крупных розничных фондов (открытых и биржевых фондов со стоимостью чистых активов более 500 млн руб.). При этом 24 фонда обеспечили доход выше 5%, а у двух лучших доход составил 12,6% и 13,2%. Напомним, в апреле каждый второй фонд принес доход свыше 5%, а у 20 лучших стоимость пая выросла более чем на 10%.

Четвертый месяц подряд в лидерах роста остаются фонды, ориентированные на акции высокотехнологичных компаний.

По данным Investfunds, стоимость паев таких ПИФов выросла на 6–13,2% на фоне подъема сектора как в США, так и в России. По итогам минувшего месяца индекс S&P 500 Information Technology вырос более чем на 9%, а российский индекс информационных технологий Московской биржи прибавил более 10%.

«В лидерах роста оказались ценные бумаги иностранных эмитентов с основной деятельностью в России, таких как Yandex, TCS Holding, Ozon и др.»,— отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. По его словам, от них активно избавлялись в прошлом году, а сейчас они растут «на ожиданиях нормализации — редомициляции, реструктуризации активов, что ослабит риск для их держателей на Московской бирже».

Акции и облигации плюс

Высокий результат продолжают демонстрировать и фонды широкого российского рынка акций. Паи таких ПИФов выросли в мае на 5–8%, обогнав фондовый индекс Московской биржи, который прибавил только 3% по итогам месяца (закрепившись выше уровня 2700 пунктов впервые с апреля 2020 года). Обогнать рынок удалось в первую очередь фондам с высокой долей акций «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, которые по итогам месяца прибавили в цене 14% и 19% соответственно. Этому способствовали хорошие финансовые показатели компаний, а также их планы заплатить дивиденды.

Хороший результат продолжают показывать и более консервативные фонды облигаций.

В частности, фонды еврооблигаций принесли пайщикам прибыль в размере 1,4–2,6%. Среди ПИФов рублевых облигаций лучший результат показали фонды корпоративных долговых бумаг, паи которых подорожали на 0,7–1,8%. В то же время паи фондов с доминирующей долей гособлигаций выросли на 0,3–0,7%.

«В еврооблигациях на динамику котировок влияют размещения замещающих бумаг, корпоративные облигации отыгрывали в мае отставание от ОФЗ, которое наблюдалось в апреле»,— пояснил Виталий Громадин.

Аутсайдерами стали недавние лидеры — фонды, инвестирующие в золото. Такие вложения обесценились за месяц на 0,4–3,8%, что связано со снижением стоимости драгоценного металла. По данным Investing, за минувший месяц стоимость золота снизилась на 1,4%, до $1962 за тройскую унцию. Это произошло на фоне заявлений представителей ФРС, которые, несмотря на проблемы американских банков, не готовы отказываться от жесткой денежно-кредитной политики в борьбе с инфляцией.

Ставка на дивиденды

Управляющие рассчитывают на продолжение подъема на российском рынке акций. «Основным драйвером роста рынка акций летом станет реинвестирование получаемых дивидендов, которые летом поступят на счета инвесторов от ЛУКОЙЛа, "Татнефти", "Роснефти", Московской биржи, МТС и "Полюса"»,— указывает портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова. Вдобавок к этому она ожидает возобновления публикации полных финансовых отчетов компаниями, которые «ушли в тень», воспользовавшись послаблениями ЦБ.

«Многие из отчетов могут стать приятным сюрпризом в плане результатов, а также предвестниками дивидендов от эмитентов, которые приостановили выплаты в 2022 году»,— считает София Кирсанова.

В случае фондов облигаций, как считает главный аналитик УК ТРИНФИКО Максим Васильев, одним из важнейших факторов будет возможное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. «В перспективе ближайших месяцев есть вероятность, что регулятор примет решение повысить ставку, что обязательно найдет отражение и на долговом рынке»,— отмечает он. В летние месяцы может вырасти и роль геополитики, которая временно отошла второй план.

Виталий Гайдаев