КамАЗ подтолкнут утильсбором

Минпромторг вновь обсуждает повышение утильсбора — на этот раз для тяжелых грузовиков. На падающем рынке грузовых автомобилей в РФ быстро растут продажи китайской техники, однако она в основном замещает покинувших страну европейских игроков. В то же время крепкий рубль, говорят аналитики, создает риски и для продаж КамАЗа. Источники “Ъ” согласны, что речь идет скорее о защите позиций КамАЗа, чем о попытке собрать дополнительные средства в бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Минпромторге обсуждается повышение утильсбора на грузовые автомобили, рассказали источники “Ъ”. Один из них отмечает, что речь идет об индексации для тяжелых самосвалов — сегмента, в котором сейчас продается большая часть грузовой техники. Другой говорит, что обсуждение касается всех тяжелых грузовиков. По его словам, пока размер повышения не определен, но со всеми отечественными игроками идут консультации.

Еще один источник “Ъ” говорит, что индексация будет базовой — на 25%, и только для «узкого сегмента» самосвальной и бортовой техники, где наблюдается «засилье китайских грузовиков». Сейчас утильсбор, например, на новые автосамосвалы массой от 12 тонн до 20 тонн составляет 55,8 тыс. руб., но в случае повышения может вырасти до 69,7 тыс. руб., на самосвалы свыше 20 тонн — с 126 тыс. до 157,5 тыс. руб.

По данным «Автостата», в январе—октябре продажи грузовиков в РФ упали на 19,4%, до 65,7 тыс., в октябре – на 21,2%, до 7 тыс. штук. Лидером остается КамАЗ с долей в 36%. В октябре концерн продал 2,5 тыс. грузовиков (снижение на 15,3%). За ним следуют китайские игроки, которые, наоборот, показывают рост, в том числе Shacman/Shaanxi (в 2,1 раза, до 890 штук), Sitrak (736 штук) и Faw (в 3,8 раза, до 638 штук). Замыкает топ-5 группа ГАЗ, продажи которой сократились на 49,5%, до 386 штук. Модельный рейтинг возглавляет КамАЗ 43118, далее идут тягач Sitrak C7H, самосвалы КамАЗ 65115, Faw CA3310 и Shacman/Shaanxi SX3258.

При этом фактически китайские автомобили просто заместили в сегменте покинувшую рынок «европейскую семерку» — Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz, DAF, Iveco, Renault, о чем в том числе говорили и в КамАЗе (см. “Ъ” от 20 июля). Компании EU-7 не поставляют продукцию в РФ с начала военных действий на Украине и не осуществляют выпуск на российских предприятиях. В одном из коммерческих предложений Sitrak C7H анонсирован как «изготовленный по технологиям MAN (рама, кабины, двигатели, мосты, КПП ZF)» и как «полноценная замена европейским автомобилям» (Scania, Volvo, Mercedes).

Ряд собеседников “Ъ” отмечает, что уход западных игроков из РФ и запрет на поставки грузовой техники из-за санкций ЕС и США сильно сократил предложение в сегменте, и игроки из КНР лишь частично могут его возместить.

Собеседники “Ъ” видят непоследовательность в создании дополнительного давления на китайские марки в условиях, когда компании из КНР сейчас поставляют комплектующие российскому автопрому. Один из них, впрочем, признает, что идея повышения утильсбора возникла от необходимости «спасать отрасль и пополнять казну». Речь идет об аккумулировании средств, которые можно будет направить на господдержку отечественных игроков.

В последний раз повышение утильсбора на автомобили обсуждалось в начале 2021 года — также на 25%. После широких протестов со стороны производителей, аграриев и других отраслей в правительстве заморозили предложение и, как рассказывали собеседники “Ъ”, сочли нерабочей идею наполнения бюджета для господдержки таким образом.

Ряд собеседников “Ъ” сомневается, что за счет индексации утильсбора можно собрать существенную сумму. Они уверены, что речь идет просто о защите рынка для КамАЗа. В КамАЗе не стали комментировать обсуждение индексации, но отметили, что доля иностранных производителей на рынке грузовиков свыше 14 тонн сейчас превышает 40%. Собеседник “Ъ”, близкий к концерну, говорит, что компании из КНР уже начали «отъедать» долю КамАЗа.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting констатирует, что сейчас на рынок грузовиков активно выходят китайские игроки: «Имея меньше проблем с цепочками поставок, более емкий внутренний рынок и слабеющий юань, они могут оперативно откусить долю рынка у российских производителей». При этом их продукция интересна в основном за счет укрепления рубля, в отличие от EU-7, где покупатели все же рассчитывали на премиальное качество техники и сервиса.

Ольга Никитина