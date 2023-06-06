Власти Новой Каховки отрицают существование зоопарка и гибель в нем животных из-за прорыва ГЭС

Представитель экстренных служб Новой Каховки в разговоре с ТАСС заявил, что в городе нет зоопарка, поэтому сообщения о гибели животных не соответствуют действительности. Ранее об этом сообщала украинская сторона.

«Животные не погибли, поскольку в нашем городе нет зоопарка»,— сказал неназванный представитель экстренных служб.

Ранее украинская организация по защите животных UAnimals заявила, что в Новой Каховке из-за затопления после прорыва плотины Каховской ГЭС погибли все животные, кроме лебедей и уток, в зоопарке «Сказочная дубрава». Об этом также сообщали российские СМИ со ссылкой на волонтеров. Гибель животных подтверждали владельцы зоопарка.

«Сказочная дубрава» — это комплекс семейного отдыха, который находится в парковой зоне рядом с берегом Днепра. В группе расположенного там мини-зоопарка в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) сообщается, что после начала российской военной операции работу зоопарка и уход за животными обеспечивают волонтеры и два сотрудника, которые остались в городе. В декабре 2022 года крымские СМИ писали, что животных эвакуировали на полуостров. Директор парка львов «Тайган» Олег Зубков рассказывал «Радио Крым», что в республику были вывезены носухи, нутрии, попугаи и даже крокодил.

Часть Каховской ГЭС обрушилась рано утром сегодня, 6 июня. Вода затопила Новую Каховку, Алешки, частично Херсон. Власти эвакуируют местных жителей. В Днепр попало 150 тонн машинного масла. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. По одной из версий, плотина также могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко