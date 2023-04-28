Дивиденды не вписались в сценарий

Совет директоров «Норникеля» рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды. Ранее обсуждалась выплата около $1,5 млрд. Менеджмент объяснил свое решение рядом негативных сценариев, которые были реализованы в прошлом году, а также рисками новых санкций, снижением цен на металлы и ростом налоговой нагрузки. Однако не исключен вариант с промежуточными дивидендами, так как компания будет распродавать накопленные запасы металлопродукции. «Русал» не поддержал это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Норникель» впервые за много лет может не выплатить дивиденды. 28 апреля совет директоров компании рекомендовал годовому собранию не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.

Старший вице-президент—финдиректор компании Сергей Малышев объяснил это решение экстраординарными обстоятельствами.

«Свободный денежный поток сократился в десять раз, до $437 млн (самый низкий за последние пять лет), чистый долг вырос вдвое, или на $4,9 млрд (наибольший прирост за последние десять лет)»,— сказал он.

По словам топ-менеджера, кроме уже состоявшихся снижения выручки, роста себестоимости и разрушения логистических цепочек, компания допускает усиление внешнего давления в дальнейшем. Менеджмент не исключает новых санкций, снижения цен на корзину металлов в связи с замедлением мировой экономики, увеличения налоговой нагрузки и роста стоимости обслуживания долгового портфеля в этом году. Также господин Малышев сказал о возможности выплаты промежуточных дивидендов, если будет заработан денежный поток и компания сохранит комфортный уровень долговой нагрузки.

Совет директоров впервые принимал решение о дивидендах после завершения действия акционерного соглашения, которое заключали «Интеррос» Владимира Потанина (владеет 35,95% акций «Норникеля»), «Русал» (26,25%) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4%). Оно предполагало, что на дивиденды должно приходиться не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень — 30% от EBITDA, но не менее $1 млрд. Позиция главы компании Владимира Потанина и менеджмента — снизить выплаты, привязав их к free cash flow, чтобы учитывать растущие инвестиции. Согласно презентации «Норникеля», CAPEX в 2023 году увеличится на 10%, до $4,7 млрд. «Русал» же в ответ всегда замечал, что менеджмент в прошлые годы не мог полностью освоить инвестпрограмму.

Представитель «Русала» заявил “Ъ”, что в компании не видят экономических причин для такого решения.

«На операционной деятельности "Русала" оно не скажется,— отметили там.— Однако его влияние на условия реализации будущих инвестпроектов потребует дополнительного анализа и осмысления». Независимый член совета директоров «Норникеля» Сергей Волк (номинирован от «Русала».— “Ъ”) не поддержал решение о невыплате. «Свободный денежный поток, слабостью которого оперируют наши коллеги,— очень своеобразный показатель, здесь я выражаюсь политкорректно,— сказал он.— Есть способы в моменте показать его отсутствие». Он добавил, что «есть ощущение, что решение о невыплате продиктовано не экономическими причинами, а другими».

Невыплата дивидендов стала неожиданностью для рынка. В январе 2023 года РБК сообщал, что на декабрьском совете директоров обсуждались дивиденды в размере $1,5 млрд (на «Русал» пришлось бы около $394 млн). Аналитики исходили в своих оценках акций «Норникеля» из этой информации. Кирилл Чуйко из БКС говорит, что рекомендация совета директоров говорит о том, что «Интеррос» и «Русал» далеки от заключения нового акционерного соглашения. «Отказ от финальных дивидендов означает, что компания решила не платить дивиденды из долга,— считает он.— Менеджмент допустил выплату промежуточных дивидендов при условии хорошего денежного потока. Это вполне реально, так как в этом году "Норникель" будет распродавать оборотный капитал, накопленный в основном за счет роста запасов металлопродукции. Это приведет к дополнительным дивидендам в будущем».

Евгений Зайнуллин