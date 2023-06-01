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Коммерсантъ FM
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Стоимость нефти Urals в мае снизилась до $53,34 за баррель

В мае 2023 года средняя цена нефти российской марки Urals составила $53,34 за баррель, сообщил Минфин. Стоимость нефти снизилась в 1,48 раза относительно аналогичного месяца в 2022 году. Тогда цена Urals была на уровне $78,81 за баррель.

Средняя цена на нефть Urals по итогам периода с января по май текущего года составила $51,5 за баррель. В январе—мае прошлого года российская нефть торговалась по $83,48 за баррель.

По данным Минфина, средняя цена сорта North Sea Dated (соответствует смеси Brent) в мае составила $75,52. Таким образом, дисконт Urals к Brent сократился до $22,18 с $26 в апреле.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В апреле президент Владимир Путин подписал закон о расчете экспортных пошлин на Urals с учетом стоимости Brent. С 1 апреля максимальный дисконт сокращается с $34 за баррель до $25 за баррель к июлю.

Подробнее о стоимости российской нефти — в материале «Ъ FM» «Санкции нацелились на нефть».

Милена Костерева

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