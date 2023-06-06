После иска SEC с биржи Binance вывели $790 млн

За последние сутки инвесторы вывели с криптобирж Binance и Binance.US более $790 млн (более $778 млн и около $13 млн соответственно). Об этом сегодня, 6 июня, написала в Twitter аналитическая компания Nansen.

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. Их обвиняют в нарушении американского законодательства по 13 пунктам, в том числе в работе без стандартной лицензии на осуществление биржевой деятельности, брокерских и клиринговых услуг и ложных утверждениях о площадке Binance.US.

SEC также подала иск к крупнейшей в США криптовалютной платформе Coinbase. Ее тоже обвиняют в торговле криптовалютами без лицензии. «Это еще один удар по криптовалютной сфере и криптобиржам по всему мира»,— прокомментировал иски аналитик IG Markets Тони Сикамор. В понедельник курс биткойна к доллару упал на 5%, курс токенов Binance снизился на 9,2%.

Яна Рождественская