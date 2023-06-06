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Коммерсантъ FM
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Coinbase

Сегодня, 6 июня, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о подаче иска к крупнейшей в США криптовалютной платформе Coinbase. Регулятор обвинил компанию в том, что она в течение нескольких лет осуществляла торговлю криптовалютными активами, не получив соответствующей лицензии на осуществление биржевой деятельности, брокерских и клиринговых услуг.

SEC утверждает, что с 2019 года Coinbase фактически являлась торговой площадкой для проведения торгов криптовалютой и криптовалютными активами посредством своей программы по оказанию услуг стейкинга — хранения средств на криптовалютном кошельке для осуществления торговых операций. Таким образом, по мнению SEC, Coinbase фактически являлась биржей для торговли активами, сопоставимыми с ценными бумагами, но не получала для этого соответствующей лицензии и не предоставляла инвесторам должного раскрытия информации о рисках и средствах защиты.

«Мы обвиняем Coinbase в нарушении законов об обороте ценных бумаг, незаконном предложении услуг по торговле, обмену, дилерским и клиринговым операциям,— подчеркнул глава SEC Гэри Генслер.— Во всех остальных сегментах нашего рынка ценных бумаг такие операции осуществляются раздельно друг от друга. Действия Coinbase фактически лишили инвесторов должной защиты, в том числе от мошенничества и манипуляций, не давали им доступа к раскрытию полной информации о торгах и мерах по противодействию конфликтам интересов, не позволили SEC осуществлять необходимый контроль за такими операциями».

О том, какое наказание может грозить Coinbase, не сообщается. После заявления SEC о подаче иска против Coinbase акции этой компании на торгах NASDAQ упали в цене на 16%.

Днем ранее SEC подала в суд похожий иск против крупнейшей криптобиржи Binance и ее основателя Чанпэна Чжао, обвинив их в нарушении американского законодательства о торговле ценными бумагами по 13 пунктам.

Евгений Хвостик

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