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Коммерсантъ FM
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптобиржу Binance

Сегодня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о подаче иска к крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance и ее основателю Чанпэну Чжао. В заявлении, поданном в суд округа Колумбия, утверждается, что биржа и господин Чжао нарушили американское законодательство по 13 пунктам.

В частности, SEC считает, что биржа и ее основатель лгали, говоря, что американские клиенты не могут совершать трансакции на международной платформе Binance.com, тогда как на самом деле состоятельным лицам такое право негласно было предоставлено. Кроме того, биржа и ее основатель утверждали, что американское подразделение Binance.US является отдельной независимой площадкой для торгов с участием американских инвесторов, а на самом деле Чанпэн Чжао и Binance тайно контролировали операции на Binance.US.

Помимо обмана властей и инвесторов SEC обвиняет Binance в том, что та осуществляла свою деятельность без стандартной биржевой лицензии на торговлю ценными активами, брокерскую деятельность и клиринговые услуги. Binance также обвиняется в несанкционированном выпуске и торговле в США токенами BNB, стейблкойнами Binance USD и рядом других продуктов, привязанных к криптовалютам.

«Мы обвиняем Чанпэна Чжао и Binance в создании разветвленной сети обмана, конфликте интересов, утаивании важной информации и преднамеренном нарушении законов,— заявил глава SEC Гэри Генслер.— Они ввели инвесторов в заблуждение относительно инструментов контроля рисков и фактической системы управления биржей, манипулировали торгами».

О том, какое наказание может грозить Чанпэну Чжао и Binance в случае признания их виновными, не сообщается. Сама биржа и ее основатель пока никак не прокомментировали иск SEC. Ранее к Binance уже были поданы иски со стороны других регуляторов Северной Америки.

Евгений Хвостик

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