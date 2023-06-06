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Город Алешки почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС

Власти подконтрольной России части Херсонской области сообщили, что после разрушения Каховской ГЭС самая сложная ситуация наблюдается в городе Алешки. Он почти полностью затоплен. Глава регионального правительства Андрей Алексеенко пояснил, что эвакуация людей из этого населенного пункта возможна только на спецтехнике.

«Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны — крупные лесные пожары после артобстрелов»,— написал господин Алексеенко в своем Telegram-канале.

Андрей Алексеенко добавил, что в Алешки для эвакуации местных жителей направляют грузовики высокой проходимости — «Уралы» и «КамАЗы», а также спасательные плавсредства МЧС. Также в городе есть проблемы со связью.

Господин Алексеенко сообщил, что в регионе готовят 5 тыс. мест для размещения эвакуированных. В будущем возможно открытие дополнительных пунктов временного размещения. Для эвакуации жителей прибрежных районов собрано более 100 автобусов.

Каховская ГЭС обрушилась рано утром сегодня, 6 июня. Новая Каховка, Алешки и Херсон частично затоплены. По данным Украины, под угрозой затопления находятся более 80 населенных пунктов. Россия и Украина проводят эвакуацию живущих на подконтрольных им территориях.

Москва и Киев обвиняют друг друга в прорыве ГЭС. Также высказывалась версия, что плотина разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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