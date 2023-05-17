Посольство России объяснило блокировку счетов финских представительств принципом взаимности

Москва была вынуждена ограничить финские дипломатические представительства в РФ в банковском обслуживании в рамках ответных мер, сообщили в российском посольстве. Там указали, что в аналогичной ситуации находится дипмиссия России в Финляндии, где ей разрешено пользоваться только одним банком Nordea.

«Мы неоднократно предупреждали МИД Финляндии, что, если подобная практика продолжится, мы будем вынуждены принять ответные меры. Сейчас на основании принципа взаимности финскому посольству, насколько мы понимаем, предоставлена возможность пользоваться российским банком ВТБ для осуществления платежей по обеспечению текущей деятельности диппредставительства»,— сообщили «РИА Новости» в российском посольстве.

В дипмиссии добавили, что в рамках ограничений, введенных осенью 2022 года, российское посольство в Финляндии вынуждено длительное время ждать разрешения на перевод любых средств, а также платить комиссию €5 тыс.

МИД Финляндии сегодня, 17 мая, сообщил, что банковские счета финских представительств на территории России заморожены. Между тем в ведомстве заверили, что решение о блокировке счетов не повлияло на дипломатические отношения стран, финские представительства в России продолжат работу. В России Финляндия представлена посольством в Москве и консульством в Санкт-Петербурге.

31 марта издание Talouselm сообщило, что в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК), который расположен в Хельсинки. 18 апреля правоохранительные органы Финляндии арестовали участок и здание РЦНК.

Лусине Баласян