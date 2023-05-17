Глава МИД Финляндии: после блокировки счетов финские представительства продолжат работать в РФ

Дипломатические представительства Финляндии в России продолжат работать, несмотря на решение Москвы заблокировать их банковские счета. Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля. Вопрос решается уже пару недель. На данный момент счетами пользоваться нельзя, а в Россию отправлена нота, но официальных объяснений пока не поступало»,— рассказал господин Хаависто в ходе пресс-брифинга. Его слова приводит «РИА Новости».

При этом глава финского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение российской стороны о блокировке финских счетов не повлияло на дипломатические отношения стран. «У Финляндии до сих пор нормальные дипломатические отношения с Россией, а значит, мы в обычном режиме контактируем с властями… Нет никакой перспективы того, что консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве придется закрыть»,— добавил он.

Господин Хаависто также отметил, что блокировка счетов отразится в основном на хозяйственной деятельности финских представительств, но на выплату зарплаты финским дипломатам она не повлияет. Министр указал, что вопрос о разблокировке счетов будет решаться с российскими властями дипломатическим путем.

В январе МИД Финляндии сообщил, что в рамках санкций против России, введенных из-за боевых действий на Украине, в стране заблокированы российские активы на сумму €187 млн. Сегодня, 17 мая, стало известно, что на территории России заморожены банковские счета финских представительств.

Милена Костерева