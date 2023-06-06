Путин рекомендовал бесплатно выдавать героям СВО земельные участки, за исключением городов федерального значения

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бесплатно выдавать земельные участки военным, участвовавшим в боевых действиях на Украине и получившим за это ордена или звание Героя России. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Президент предложил выдавать земельные участки награжденным военным Минобороны, сотрудникам Росгвардии и добровольцам. Речь идет об участках в государственной или муниципальной собственности в том субъекте, где ветераны были зарегистрированы в последний день участия в боевых действиях на Украине. В случае гибели военного землю передадут членам его семьи.

Владимир Путин уже давал такую рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Подмосковья в декабре 2022 года. Согласно разработанным законодательным мерам, получить земли в этих регионах смогут награжденные за участие в боевых действиях на Украине ветераны, имеющие в этих регионах постоянную регистрацию по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина