Путин рекомендовал выдавать отличившимся в ходе спецоперации земли в Подмосковье и Крыму

Президент Владимир Путин своим распоряжением ввел дополнительные меры соцподдержки военных, а также членов их семей. В документе содержится рекомендация властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно предоставить земельные участки отличившимся во время военной операции военным, а также семьям погибших во время операции.

«Рекомендовать органам госвласти Мособласти, Крыма и Севастополя принять законодательные акты, устанавливающие … случаи предоставления в собственность бесплатно военнослужащим, награжденным госнаградами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и являющимися ветеранами боевых действий, а также членам семей указанных военнослужащих, погибших (умерших) вследствие увечья или заболевания, полученных ими в ходе участия в СВО, земельных участков»,— говорится в распоряжении. Предоставляемые участки должны находиться в государственной или муниципальной собственности.

Правительству РФ поручено обеспечить заключение соответствующих договоренностей с должностными лицами Мособласти, Крыма и Севастополя. «Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания»,— говорится в документе.

К сентябрю Минобороны разработало документ о дополнительных соцгарантиях отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Согласно проекту, они смогут бесплатно получить земельные участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе.

В ноябре в Севастополе во втором чтении приняли закон, согласно которому земельные участки под индивидуальное жилищное строительство будут бесплатно предоставляться в приоритетном порядке жителям города, участвующим в спецоперации.

В декабре госсовет Крыма принял закон, согласно которому участникам спецоперации будут бесплатно предоставлять в республике земельные участки. Кроме того, в региональный закон также внесли изменения, расширив перечень льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление участков.

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Мария Федотова