Командующий объединенными силами ВСУ: подрыв Каховской ГЭС не навредит наступлению

Командующий объединенными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на ход контрнаступления. По его словам, украинское военное командование заранее предусмотрело «возможные действия российской армии по подрыву станции».

«Что касается препятствия нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие враждебные коварные действия, и, соответственно, они не должны навредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды»,— рассказал господин Наев «Укринформу».

По словам Сергея Наева, у военного командования есть специальные расчеты, учитывающие ущерб, который может наступить вследствие разлива воды. «Сейчас соответствующим командованием на этом направлении принимаются меры в первую очередь для безопасности гражданского населения»,— добавил он.

Каховская ГЭС разрушилась сегодня, 6 июня. Россия и Украина объявили об эвакуации местных жителей. На территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений ввели режим ЧС. Кремль назвал произошедшее диверсией со стороны Украины. МИД Украины считает причастной Москву и призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».