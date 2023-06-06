СКР возбудил дело о теракте в связи с разрушением Каховской ГЭС

Следственный комитет России (СКР) после разрушения Каховской ГЭС возбудил дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и других тяжких последствий). СКР утверждает, что ЧП произошло «в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины» и повлекло затопление населенных пунктов Херсонской области.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Каховская ГЭС обрушилась сегодня, 6 июня. Москва и Киев возлагают вину друг на друга, обе стороны проводят эвакуацию своих граждан. По данным Украины, 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС. МАГАТЭ сообщило, что из-за ЧП снизился уровень воды для охлаждения систем ЗАЭС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер