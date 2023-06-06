Германия подъезжает к Индии на подлодках

Министр обороны Германии Борис Писториус совершает визит в Индию — главный пункт его азиатского турне, в ходе которого он посетил также Сингапур и Индонезию. Прилетев в Дели в день завершения визита министра обороны США Ллойда Остина, который назвал стратегическое партнерство с Индией приоритетом, Борис Писториус пошел дальше американского коллеги. Он заявил, что Берлин готов поставлять Индии подводные лодки и вместе с союзниками добиваться снижения ее зависимости от российского оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особое впечатление на министра обороны Раджнатха Сингха, встретившегося с немецким коллегой Борисом Писториусом, произвела любовь последнего к йоге

Фото: Britta Pedersen / picture alliance / Getty Images Особое впечатление на министра обороны Раджнатха Сингха, встретившегося с немецким коллегой Борисом Писториусом, произвела любовь последнего к йоге

Фото: Britta Pedersen / picture alliance / Getty Images

В программу начавшегося во вторник четырехдневного визита в Индию Бориса Писториуса помимо переговоров в Дели с министром обороны Раджнатхом Сингхом и посещения нескольких оборонных стартапов включена поездка в деловую столицу и главный портовый город страны Мумбай (там находится основная база Западного флота военно-морских сил Индии). В Мумбае глава военного ведомства Германии посетит штаб-квартиру Западного военно-морского командования и верфи Mazagon Dock Shipbuilders Limited.

«Провел плодотворные переговоры с немецким министром обороны Борисом Писториусом. Его любовь к йоге достойна всяческих похвал. Мы обсудили региональные вопросы и общие приоритеты. Мы договорились и дальше укреплять сотрудничество в обороне между Индией и Германией»,— написал в Twitter Раджнатх Сингх. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Индии, господин Сингх обратил внимание своего коллеги на возможности, которые открывают для немецких инвестиций оборонно-промышленные зоны в штатах Уттар-Прадеш и Тамилнад. По словам министра, «Индия и Германия могут выстроить более взаимовыгодные отношения на основе квалифицированной рабочей силы и низких производственных затрат со стороны Индии, а также передовых технологий и инвестиций со стороны Германии».

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило во вторник, что Германия и Индия намереваются заключить контракт на совместное строительство дизельных подлодок на индийской территории.

«Кораблестроительное подразделение ThyssenKrupp AG и индийское предприятие Mazagon Dock Shipbuilders Limited, вероятно, объединят усилия над проектом стоимостью $5,2 млрд для строительства шести субмарин для ВМС Индии, заявили лица, знакомые с этим вопросом»,— сообщило Bloomberg. Как отмечает агентство, для эффективного патрулирования Индийского океана Индии необходимо иметь не менее 24 субмарин, а сейчас индийские ВМС располагают 16 субмаринами; при этом 10 из них более 30 лет. Ранее Индия, входящая вместе с США, Австралией и Японией в состав Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), запрашивала у членов QUAD, а также стран Европы технологии для строительства подлодок.

Борис Писториус, продолжающий свое большое азиатское турне (в ходе поездки он уже принял участие в конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, а затем нанес визит в Джакарту), стал не первым министром правительства канцлера Олафа Шольца, члены которого упорно ищут ключи к Индии — «самой многочисленной демократии» и пятой экономике мира. В декабре прошлого года Индию посетила глава МИД Германии Анналена Бербок, которая призвала Дели «уменьшить экономическую зависимость от авторитарных режимов» и присоединиться к введенному Западом потолку цен на российскую нефть. Однако глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар встретил ее идею присоединиться к западным санкциям без всякого энтузиазма. Он пояснил, что индийская сторона «уже несколько лет обсуждает с Россией, как расширить товарооборот» и это «не связано с событиями после 24 февраля (2022 года.— “Ъ”)».

Между тем после неудачной попытки Анналены Бербок убедить Индию отвернуться от России эту миссию пытается взять на себя министр обороны. В интервью медиакорпорации Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) Борис Писториус сообщил, что Берлин готов поставлять Индии подводные лодки для снижения ее зависимости от России. «Мы будем поддерживать наших надежных партнеров, таких как Индонезия и Индия. Это включает, например, поставку подводных лодок. Не в интересах Германии, чтобы Индия в долгосрочной перспективе оставалась зависимой от поставок оружия из России»,— заявил Борис Писториус. «Это вопрос, который мы должны решить вместе с нашими партнерами. Но, конечно, в долгосрочной перспективе мы не можем быть заинтересованы в том, чтобы Индия столь сильно зависела от России касательно поставок оружия и других материалов»,— продолжал германский министр обороны.

Тезис о намерении Берлина принять участие в усилении индийских ВМС Борис Писториус повторил в интервью газете The Indian Express. Отвечая на вопрос, почему продукция немецких оборонных концернов не представлена так же широко на индийском рынке, как продукция других западных производителей, Борис Писториус дал понять, что приехал в Индию изменить эту ситуацию.

В интервью The Indian Express Борис Писториус снова попытался связать перспективы военно-технического сотрудничества с Индией и вопросы геополитики, упирая на то, что основой этого сотрудничества в условиях противостояния с Россией и Китаем должны стать «общие ценности». «Германия и Индия разделяют общие ценности и интересы, особенно в том, что касается основанного на правилах международного порядка, многосторонности и открытых морских путей сообщения. В следующем году, когда военно-морской флот Германии снова будет развернут в регионе, мы планируем провести морские учения с ВМС Индии»,— отметил Борис Писториус.

Опрошенные “Ъ” эксперты, впрочем, считают, что Борис Писториус не может предложить Дели ничего принципиально нового.

«Германии никто не мешал поставлять подводные лодки и другое оружие Индии и до начала специальной военной операции на Украине, и она этим занималась с разной степенью успешности,— заявил “Ъ” директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.— В 1980-е годы немцы поставили ВМС Индии четыре подводные лодки своего типа 209. Эти лодки, получившие в индийском флоте тип Shishumar, эксплуатируются до сих пор. В 2010-х годах компания TKMS участвовала в тендере на закупку шести подводных лодок для ВМС Индии, известном как Project 75I».

По словам господина Кашина, в 2021 году TKMS отказалась от участия в тендере, поскольку посчитала предложенные индийцами условия в отношении ответственности поставщика и передачи технологий слишком жесткими. В августе прошлого года после пересмотра индийцами части этих условий стало известно, что TKMS хочет вернуться в тендер. В связи с этим с конца прошлого года немецкие власти предпринимают активные усилия по продвижению данного проекта, и этот вопрос обсуждался во время визита в Индию канцлера Олафа Шольца в феврале этого года.

Собеседник “Ъ” уверен, что «речь идет об обычном коммерческом проекте в сфере военно-технического сотрудничества, хотя и довольно крупном».

«Попытки Бориса Писториуса наполнить проект продажи Индии немецкого оружия "высоким идейным содержанием", объявив его "борьбой с российским влиянием", нелепы. Помимо российских компаний в тендере участвуют конкуренты из Франции, Испании и Южной Кореи. Позиции некоторых из них сильнее, чем у Германии. Кроме того, индийцы негативно относятся к лекциям о том, как они должны строить отношения с Россией, и некоторые западные страны, например США, это уже поняли. Поэтому призывы Бориса Писториуса едва ли прибавят немецким производителям шансов на победу в конкурсе»,— резюмировал Василий Кашин.

«Сотрудничество Москвы и Дели в области строительства кораблей и подводных лодок развивается более 30 лет, при этом российская сторона передала индийцам основные технологии, помогла организовать судостроительное производство на индийских верфях,— продолжил капитан первого ранга, инженер-кораблестроитель Василий Фатигаров.— Это сотрудничество предусматривает еще и подготовку кадров в России для судостроительной промышленности и ВМС Индии. В то же время у немцев иные, непривычные индийцам компоновка лодки и организация производственного процесса. Кроме того, немцы не столь охотно делятся технологиями».

Призвав Дели начать отворачиваться от российского оружия, Борис Писториус пошел дальше министра обороны США Ллойда Остина, завершившего свой визит в Дели в понедельник. Американские официальные лица давно признали, что российско-индийское военно-техническое сотрудничество стало реальностью и отменить его невозможно. Обходя чувствительную тему, в ходе визита в Дели Ллойд Остин просто пообещал «работать со странами-единомышленниками, чтобы гарантировать, что регион останется свободным и открытым, торговля могла процветать, а обмен идеями продолжался». «У нас с Индией одинаковое видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона»,— добавил министр обороны США.

Сергей Строкань