Германская дипломатия получила урок индийской демократии

Прибывшая в Индию с визитом глава МИД Германии Анналена Бербок стала первым западным политиком, посетившим эту страну в период ее председательства в G20. На фоне продолжающихся попыток подтолкнуть «крупнейшую демократию мира» к поддержке изоляции России одной из тем визита, совпавшего с введением странами Запада потолка цен на российскую нефть, стали ее закупки Индией. Призвав «уменьшить экономическую зависимость от авторитарных режимов», глава МИД Германии назвала Индию образцом демократического развития. Однако ее индийский коллега Субраманиям Джайшанкар на лесть не поддался и дал понять, что деловое сотрудничество с Москвой не имеет отношения к военной операции на Украине и будет расширяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава индийского МИДа Субраманиям Джайшанкар дал понять своей немецкой коллеге Анналене Бербок, что Индия готова протянуть Германии руку дружбы, но не в ущерб ее отношениям с другими странами Фото: Reuters / Adnan Abidi Фото: Reuters / Adnan Abidi Фото: Reuters / Adnan Abidi Фото: Reuters / Adnan Abidi Фото: Reuters / Adnan Abidi Фото: Reuters / Adnan Abidi Следующая фотография 1 / 6 Глава индийского МИДа Субраманиям Джайшанкар дал понять своей немецкой коллеге Анналене Бербок, что Индия готова протянуть Германии руку дружбы, но не в ущерб ее отношениям с другими странами Фото: Reuters / Adnan Abidi Фото: Reuters / Adnan Abidi Фото: Reuters / Adnan Abidi Фото: Reuters / Adnan Abidi Фото: Reuters / Adnan Abidi Фото: Reuters / Adnan Abidi

Начавшийся в понедельник двухдневный визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Индию стал возможным, несмотря на недавний скандал в отношениях Берлина и Дели. Он возник в связи с высказываниями госпожи Бербок на октябрьской пресс-конференции с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари. Госпожа Бербок тогда сообщила, что Германия «несет ответственность за ситуацию в Кашмире», и призвала к решению кашмирской проблемы при участии ООН.

Исламабад давно добивается максимального расширения круга посредников в Кашмире, в то время как индийская сторона настаивает, что Кашмир — исключительно двусторонняя проблема между Дели и Исламабадом. МИД Индии тогда указал главе германской дипломатии, что «ответственность мирового сообщества» должна состоять «в борьбе с международным терроризмом, особенно имеющим трансграничную природу». Тем самым Дели призвал Берлин обратить внимание на то, что плацдармом для нападений на Индию остается соседний Пакистан.

Прилетев в Индию, Анналена Бербок продемонстрировала уже другое понимание кашмирской проблемы, в интервью газете The Hindu фактически взяв назад свои слова о роли ООН. К удовлетворению индийской стороны она признала, что кашмирская проблема должна решаться исключительно на двусторонней основе.

Отвечая на вопросы The Hindu, глава МИД Германии не скупилась на комплименты в адрес Индии. При этом она пыталась провести мысль о том, что Индия как крупнейшая демократия мира еще в полной мере не сыграла своей роли в борьбе с «авторитарными режимами».

Указав на то, что нанести визит в Индию — «все равно что посетить шестую часть мира», госпожа Бербок выразила убежденность, что уже в будущем году Индия обгонит Китай по численности населения. «Нет никаких сомнений, что в XXI веке Индия будет оказывать решающее влияние на формирование международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Тот факт, что за последние 15 лет Индии удалось вывести из абсолютной нищеты более 400 млн человек, почти столько же, сколько людей проживает в ЕС, впечатляет»,— отметила глава германской дипломатии. «Будучи нарождающейся экономической державой и устойчивой демократией, Индия служит как ролевой моделью, так и мостом между многими странами мира, несмотря на внутренние социальные вызовы»,— заявила Анналена Бербок.

Оценка роли, которую Индия сыграла на саммите G20 на Бали, где к ней перешло председательство в этом объединении, оказалась неожиданной. По версии главы германской дипломатии, именно усилиями Дели в заявление «двадцатки» удалось вписать слова осуждения действий России на Украине. «На саммите G20 на Бали Индия показала, что готова играть свою роль во всем мире. Более четкое позиционирование G20 в отношении российской агрессивной войны на Украине в конечном счете было достигнуто также благодаря Индии»,— заявила Анналена Бербок.

«Это утверждение не имеет никакого отношения к действительности,— парировал в разговоре с “Ъ” индийский эксперт по международным отношениям Винай Шукла.— Индийская сторона в самом деле помогла найти компромисс и договориться о принятии итогового заявления G20, которое устроило не только Запад, но и Россию. Произошло это благодаря внесенному в текст уточнению, что по украинскому кризису есть разные мнения. Кроме того, слова индийского премьера о том, что сейчас не эпоха войн (за которые так ухватились на Западе, считая их завуалированным осуждением Москвы.— “Ъ”), были адресованы обеим сторонам конфликта — как России, так и Украине».

Отметим также, что визит Анналены Бербок в Дели совпал с введением странами Евросоюза, G7 и Австралии потолка цен на поставки российской сырой нефти морем на уровне $60 за баррель. Так что одной из главных тем переговоров в Дели стала война санкций с РФ, в которой активно участвует Германия, но не участвует Индия. Она покупает российскую нефть с большим дисконтом, благодаря чему в октябре Россия впервые возглавила список крупнейших поставщиков энергоносителей в страну, оттеснив на второе место Ирак.

«Мы настоятельно призываем наших партнеров также ввести санкции, но мы отдаем себе отчет в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения,— заявила в Дели Анналена Бербок.— Вот почему так важно, чтобы мы как демократии работали вместе, чтобы уменьшить нашу экономическую зависимость от авторитарных режимов. С самого начала мы стремились ограничить последствия наших санкций для третьих стран. Одним из таких примеров является ограничение цен на поставки российской нефти». По словам министра, такой шаг направлен на то, чтобы «избежать дефицита поставок и роста цен для государств, зависящих от российской нефти». «Партнеры могут оказывать поддержку, не соблюдая ее формально: покупая нефть ниже установленного предела»,— добавила госпожа Бербок.

В свою очередь, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в понедельник в очередной раз дал понять, что о введении Индией потолка цен на российскую нефть, как и о сворачивании сотрудничества, речи не идет. «Мы уже несколько лет обсуждаем с Россией, как расширить товарооборот. Наша торговля с РФ пока идет в маленьких объемах, это $12–13 млрд. Если сравнить эти объемы с большинством европейских стран, то с ними товарооборот в несколько раз выше,— отметил глава МИДа.— В настоящее время дискуссии идут и о том, что страны могут импортировать друг у друга. Мы предоставили России перечень товаров, в производстве которых, как мы полагаем, мы конкурентоспособны и которые, как мы полагаем, следует поставлять на российский рынок. Это не связано с событиями после 24 февраля».

«Большая часть товаров будет определена требованиями рынка. В нашей стране бизнес в основном находится в руках частного сектора»,— отметил Субраманиям Джайшанкар, который вместе с вице-премьером, главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым является сопредседателем межправкомиссии двух стран по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Я сам вовлечен в эти дискуссии. Не надо искать что-то большее в том, где есть законные ожидания увеличить товарооборот с другой страной»,— напомнил своей германской гостье глава МИД Индии.

Чтобы окончательно расставить точки над i в вопросе об отношении Индии к украинскому кризису, глава МИД Индии сослался на предыдущее высказывание премьер-министра страны Нарендры Моди, получившее разные интерпретации на Западе и в России. «Наша позиция, что сейчас не эпоха войны и решением являются диалог и дипломатия, известна и публична. Что является основой диалога — касается этих стран. Это не Индии определять или отстаивать условия переговоров. Это не наше намерение, это не наш подход. Это то, что должны решать вовлеченные стороны»,— пояснил индийский министр, отвечая на вопрос, будет ли Индия призывать к переговорам Москву и Киев.

Сергей Строкань