Арест бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю продлили до 7 июля

Красноярский краевой суд на месяц, до 7 июля, продлил арест бывшему заместителю главы Росприроднадзора и председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Митволь

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Митволь

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Олега Митволя, ранее занимавшего пост заместителя главы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в июне 2022 года в аэропорту Внуково и конвоировали в Красноярск. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и водворили в местный СИЗО.

По сведениям «Ъ», задержание Олега Митволя связано с расследованием уголовного дела о хищении около 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на проектирование Красноярского метрополитена АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», в котором Олег Митволь возглавляет совет директоров. В последующем бывший чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В конце мая ФСБ сообщила о завершении следствия по делу Олега Митволя. Подозреваемый приступил к изучению материалов дела, объем которого составляет 20 томов.

О состоянии здоровья Олега Митволя — подробнее в материале «Ъ».

Лолита Белова, Новосибирск