Олега Митволя подвело здоровье

Как стало известно «Ъ», сегодня резко ухудшилось состояние политика и бизнесмена Олега Митволя, который был экстренно госпитализирован. Бывший заместитель главы Росприроднадзора, напомним, в настоящее время содержится в одном из красноярских СИЗО и является основным фигурантом дела о хищении 950 млн руб. при строительстве местного городского метро. Несмотря на заключенное экс-чиновником еще в июне прошлого года досудебное соглашение, а также частичное погашение им ущерба, Олег Митволь остается единственным из фигурантов дела, кто находится под арестом. По словам супруги Олега Митволя, недавно он был переведен в холодную камеру, где отсутствовали унитаз и горячая вода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Митволь, 2015 год

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Митволь, 2015 год

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказала «Ъ» супруга Олега Митволя Людмила, сегодня утром у арестованного резко поднялась температура, превысив 40-градусную отметку, и он «не смог стоять на ногах». В целом же подследственный температурил более десяти дней. После того как врачи осмотрели заключенного, было принято решение о его экстренной госпитализации в тюремную больницу.

Как отметила Людмила Митволь, диагноз ее мужу пока не поставлен, но речь идет о «крупном воспалительном заболевании». Госпожа Митволь также рассказала, что на протяжении последних двух недель в камеру, где содержится ее муж, переводили арестованных, которые «непрерывно кашляли». А несколько дней назад Олега Митволя, по словам его супруги, самого переселили «в чрезвычайно холодную камеру, в которой нет холодильника, унитаза и горячей воды». Людмила Митволь уверена, что все эти события сказались на состоянии ее мужа, который в одном из последних писем написал: «Я сжег последний ресурс, который у меня был,— мое здоровье». По словам госпожи Митволь, незадолго до ареста ее супруг перенес несколько тяжелых операции, связанных с почками, и коронавирус, после которого у него было диагностировано аутоиммунное заболевание.

Отметим, что Олег Митволь — единственный из фигурантов уголовного дела о хищении средств при строительстве метро в Красноярске, кто остается под арестом. Мера пресечения не была изменена даже после того, как в июне 2022 года Олег Митволь признал вину, заключил с прокуратурой досудебное соглашение и частично погасил ущерб (по данным «Ъ», речь идет об 1 млн руб.). Следствие и суды отклоняют все просьбы защиты о переводе обвиняемого под домашний арест или назначении ему запрета определенных действий.

«Зачем следствие создает моему мужу, признавшему вину, нечеловеческие условия содержания в изоляторе, я понять не могу»,— заявила госпожа Митволь.

Она подчеркнула, что уже обратилась с соответствующей жалобой к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Как ранее сообщал «Ъ», бывшего замруководителя Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя оперативники ФСБ задержали в аэропорту Внуково в июне 2022 года. Претензии у силовиков возникли к нему в связи с его новой должностью — председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (Красноярский ТИСИЗ). В тот же день известного политика и бизнесмена доставили в Красноярск, где расследуется дело о хищениях бюджетных средств при строительстве городского метро. Дело ведет следственный отдел УФСБ по Красноярскому краю. Олегу Митволю было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а 10 июня Центральный суд Красноярска его арестовал.

В материалах дела речь идет о хищении 975,2 млн руб.

По версии следствия, основной исполнитель строительства Красноярский ТИСИЗ, владельцем которого является Олег Митволь, получил из бюджета эту сумму за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. Фигурантами дела также являются бывший глава транспортного управления края Константин Мандров и экс-министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, которому инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Константин Мандров подписал фиктивные акты приема-передачи работ, зная, что они не выполнены.

В 2018 году президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, сообщая о планах по улучшению экологической обстановки в Красноярске, отметил необходимость постройки в городе метрополитена. Посетив вскоре Красноярск, президент поручил местным чиновникам изучить возможность запуска замороженного в то время проекта. Также в марте 2018 года в Красноярск прилетел тогдашний министр природных ресурсов Сергей Донской, в состав делегации которого в качестве внештатного консультанта Минприроды входил и Олег Митволь. Как выяснится позже, незадолго до этого он приобрел 100% акций компании, которая станет основным исполнителем строительства подземки. В 2019 году на Красноярском экономическом форуме владелец ТИСИЗа Олег Митволь представил макет нового метрополитена.

Владислав Трифонов