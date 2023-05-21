Аренда замирает к лету

В мае на рынке долгосрочной аренды крупнейших городов стартовало традиционное сезонное затишье, в условиях которого средние цены на квартиры немного снизились. Хотя общую динамику спроса консультанты называют неплохой: несмотря на сохраняющийся избыток предложения, активность арендаторов сейчас выше прошлогодней. Эксперты не ждут заметного перелома ситуации в ближайшие месяцы, рассчитывая на сезонное оживление спроса лишь в июле. Тогда средняя стоимость жилья может начать расти за счет вымывания низкобюджетных предложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в мае составила 21,3 тыс. руб., двухкомнатных — 31,4 тыс. руб. Относительно прошлого месяца эти значения сократились на 0,5% и 0,9% соответственно, свидетельствуют данные «ЦИАН.Аналитики». Минимальный рост ставок в апреле вновь сменился их небольшим снижением, констатируют эксперты. Согласно данным «Этажей», аренда «однушки» в 16 крупнейших городах сейчас стоит 21 тыс. руб., «двушки» — 26 тыс. руб. За месяц эти значения практически не поменялись.

Самый выраженный рост цен на аренду однокомнатных квартир, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», за последний месяц произошел в Краснодаре, где средняя ставка выросла на 5%, до 22 тыс. руб.

В Самаре аналогичная динамика составила 4%, до 18,8 тыс. руб. Данные «Этажей» указывают на увеличение стоимости средней однокомнатной квартиры в Екатеринбурге на 4% к апрелю, до 24,9 тыс. руб. в месяц. Одновременно в Воронеже аналитики отметили снижение на 1,7% за месяц, до 19,6 тыс. руб. Эксперты «ЦИАН.Аналитики» отметили снижение на 7% средней ставки в Волгограде, до 15 тыс. руб. в месяц.

В Москве, согласно подсчетам «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 42,9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 72,3 тыс. руб. За месяц оба этих значения выросли на 1%, а за год сократились на 3%.

Замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова отмечает, что дороже всего традиционно стоит жилье в ЦАО, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 56 тыс. руб. в месяц. Самый низкий показатель в ВАО — 33,7 тыс. руб. «Интерес арендаторов в массмаркете сфокусирован на объектах экономкласса, а предложение превышает спрос в три раза: собственники сдаваемых квартир в конкурентной борьбе вынуждены идти на уступки»,— рассуждает госпожа Полякова. Руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов указывает, что стоимость высокобюджетной аренды в Москве стабильна. Хотя объем предложения, по наблюдениям Владимира Родионова, пока растет быстрее спроса.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов замечает, что за последние четыре недели в целом метрики потенциального спроса сократились на 12% относительно предыдущих. «Это укладывается в стандартные сезонные тренды и связано с длинными майскими выходными»,— замечает он. Объем предложения в мае, по словам эксперта, оказался на 8% меньше апрельского: пользователям доступны 43 тыс. объявлений. Май по спросу обычно слабее других весенних месяцев, замечает руководитель департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова.

Хотя госпожа Павлинова констатирует, что активность арендаторов сейчас на 10–15% все же выше, чем в аналогичный период прошлого года, но многие из них не готовы платить за объекты больше. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев указывает, что спрос на арендные квартиры в России в целом выше прошлогоднего на 12,8%. Наиболее выраженная позитивная динамика, по словам эксперта, наблюдается в Томске, Тюмени и Казани. Заметнее всего сократилась активность пользователей в Ставрополе, Севастополе, Кирове и Саратове.

Оксана Полякова напоминает, что лето — традиционно очень спокойный период на рынке долгосрочной аренды жилья. Эксперт не ждет существенных колебаний спроса и цен на квартиры. Увеличение активности, по ее прогнозам, может начаться лишь в конце июля—начале августа, перед стартом высокого осеннего сезона. Также рассчитывая на оживление спроса в июле, госпожа Павлинова предполагает, что осенью в некоторых городах произойдет сезонный рост ставок на 5–10%. Эта динамика традиционно объясняется изменением структуры предложения, когда с рынка вымываются наиболее бюджетные варианты. Алексей Попов сохраняет свой прогноз на сдержанный рост ставок аренды в краткосрочной перспективе, руководствуясь оживлением на рынках Москвы и Санкт-Петербурга.

Динамика цен на долгосрочную аренду в крупнейших городах России Выйти из полноэкранного режима Локация Средняя стоимость однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средняя стоимость двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Май 2022 Апрель 2023 Май 2023 За месяц За год Май 2022 Апрель 2023 Май 2023 За месяц За год Москва 44,3 42,6 42,9 1% -3% 74,4 71,8 72,3 1% -3% Санкт-Петербург 27,5 26,3 26,6 1% -3% 43,9 43,2 42,9 -1% -2% Краснодар 20,1 20,9 22 5% 9% 36,2 31,8 31,2 -2% -14% Новосибирск 20,1 21,2 21,7 2% 8% 26,8 29,9 29,6 -1% 10% Ростов-на-Дону 19,9 22,4 21,7 -3% 9% 33 34,7 36,5 5% 11% Казань 20,2 21,3 21,6 1% 7% 27,8 31,3 32,1 3% 15% Екатеринбург 19,3 21,4 21,3 0% 10% 27,9 31,3 31 -1% 11% Нижний Новгород 17,5 21 19,8 -6% 13% 26,1 30,1 29,4 -2% 13% Красноярск 17 19,8 19,6 -1% 15% 24,7 27,6 27,1 -2% 10% Самара 16,4 18,1 18,8 4% 15% 24,1 23,6 24,4 3% 1% Уфа 15,5 17,7 18,2 3% 17% 20,1 23,5 23,8 1% 18% Пермь 15,2 17,2 17,1 -1% 13% 21,9 25 23,3 -7% 6% Омск 14,5 17,1 16,3 -5% 12% 18,8 23,5 24,1 3% 28% Воронеж 16 16,5 16,1 -2% 1% 22,9 28,8 27,1 -6% 18% Челябинск 12,9 15,5 15,3 -1% 19% 18,3 23 22,2 -3% 21% Волгоград 14,5 16,1 15 -7% 3% 19,7 22,3 20,4 -9% 4% Московская область 29 29 28,9 0% 0% 39,6 39,3 39,5 1% 0% Ленинградская область 20,9 20,3 20,1 -1% -4% 30,5 27,6 27,8 1% -9% Открыть в новом окне Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».

Александра Мерцалова