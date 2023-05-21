Аренда замирает к лету

В мае на рынке долгосрочной аренды крупнейших городов стартовало традиционное сезонное затишье, в условиях которого средние цены на квартиры немного снизились. Хотя общую динамику спроса консультанты называют неплохой: несмотря на сохраняющийся избыток предложения, активность арендаторов сейчас выше прошлогодней. Эксперты не ждут заметного перелома ситуации в ближайшие месяцы, рассчитывая на сезонное оживление спроса лишь в июле. Тогда средняя стоимость жилья может начать расти за счет вымывания низкобюджетных предложений.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в мае составила 21,3 тыс. руб., двухкомнатных — 31,4 тыс. руб. Относительно прошлого месяца эти значения сократились на 0,5% и 0,9% соответственно, свидетельствуют данные «ЦИАН.Аналитики». Минимальный рост ставок в апреле вновь сменился их небольшим снижением, констатируют эксперты. Согласно данным «Этажей», аренда «однушки» в 16 крупнейших городах сейчас стоит 21 тыс. руб., «двушки» — 26 тыс. руб. За месяц эти значения практически не поменялись.
Самый выраженный рост цен на аренду однокомнатных квартир, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», за последний месяц произошел в Краснодаре, где средняя ставка выросла на 5%, до 22 тыс. руб.
В Самаре аналогичная динамика составила 4%, до 18,8 тыс. руб. Данные «Этажей» указывают на увеличение стоимости средней однокомнатной квартиры в Екатеринбурге на 4% к апрелю, до 24,9 тыс. руб. в месяц. Одновременно в Воронеже аналитики отметили снижение на 1,7% за месяц, до 19,6 тыс. руб. Эксперты «ЦИАН.Аналитики» отметили снижение на 7% средней ставки в Волгограде, до 15 тыс. руб. в месяц.
В Москве, согласно подсчетам «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 42,9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 72,3 тыс. руб. За месяц оба этих значения выросли на 1%, а за год сократились на 3%.
Замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова отмечает, что дороже всего традиционно стоит жилье в ЦАО, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 56 тыс. руб. в месяц. Самый низкий показатель в ВАО — 33,7 тыс. руб. «Интерес арендаторов в массмаркете сфокусирован на объектах экономкласса, а предложение превышает спрос в три раза: собственники сдаваемых квартир в конкурентной борьбе вынуждены идти на уступки»,— рассуждает госпожа Полякова. Руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов указывает, что стоимость высокобюджетной аренды в Москве стабильна. Хотя объем предложения, по наблюдениям Владимира Родионова, пока растет быстрее спроса.
Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов замечает, что за последние четыре недели в целом метрики потенциального спроса сократились на 12% относительно предыдущих. «Это укладывается в стандартные сезонные тренды и связано с длинными майскими выходными»,— замечает он. Объем предложения в мае, по словам эксперта, оказался на 8% меньше апрельского: пользователям доступны 43 тыс. объявлений. Май по спросу обычно слабее других весенних месяцев, замечает руководитель департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова.
Хотя госпожа Павлинова констатирует, что активность арендаторов сейчас на 10–15% все же выше, чем в аналогичный период прошлого года, но многие из них не готовы платить за объекты больше. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев указывает, что спрос на арендные квартиры в России в целом выше прошлогоднего на 12,8%. Наиболее выраженная позитивная динамика, по словам эксперта, наблюдается в Томске, Тюмени и Казани. Заметнее всего сократилась активность пользователей в Ставрополе, Севастополе, Кирове и Саратове.
Оксана Полякова напоминает, что лето — традиционно очень спокойный период на рынке долгосрочной аренды жилья. Эксперт не ждет существенных колебаний спроса и цен на квартиры. Увеличение активности, по ее прогнозам, может начаться лишь в конце июля—начале августа, перед стартом высокого осеннего сезона. Также рассчитывая на оживление спроса в июле, госпожа Павлинова предполагает, что осенью в некоторых городах произойдет сезонный рост ставок на 5–10%. Эта динамика традиционно объясняется изменением структуры предложения, когда с рынка вымываются наиболее бюджетные варианты. Алексей Попов сохраняет свой прогноз на сдержанный рост ставок аренды в краткосрочной перспективе, руководствуясь оживлением на рынках Москвы и Санкт-Петербурга.
Динамика цен на долгосрочную аренду в крупнейших городах России
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Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».