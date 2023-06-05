«Интерфакс»: спрос на туры в Грузию пока сдержанный

Россияне интересуются поездками в Грузию, однако спрос на направление пока осторожный, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров. По их мнению, на это влияют стоимость авиабилетов и акции протеста в Грузии.

Как сказал агентству гендиректор туроператора Space Travel и вице-президент ATOР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян, интерес к Грузии у россиян «был и остается», в том числе на фоне открытия курортов на черноморском побережье страны. Господин Мурадян также отметил рост интереса к путешествиям из Грузии в Россию в туристических и деловых целях.

«На сколько процентов сегодня выросли продажи туров с российской стороны, подсчитывать пока слишком рано — нужно время, чтобы проследить эту динамику и выдать объективную аналитику»,— пояснил он. По его мнению, спрос будет расти, «если политический накал максимально снизится».

В свою очередь, в «Интуристе» сообщили, что продажи туров в Грузию пока единичны, несмотря на спрос на них. Туроператор пояснил, что на это влияет стоимость на авиаперелеты между Россией и Грузией, так как туристы не готовы отдавать большие деньги за билеты. «Поэтому пока о восстановлении уровня продаж до доковидных показателей говорить не приходится. Кроме того, россиян смущают недружественные действия со стороны некоторых активистов в Грузии»,— сообщили в пресс-службе компании.

В середине мая президент России Владимир Путин отменил запрет на перелеты в Грузию, продажу туристических путевок в страну и визовый режим для грузин. Авиаперелеты между Россией и Грузией начали «Азимут» и Georgian Airways, российская Red Wings планирует запустить рейсы в страну в июне.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Грузия приняла спрос на себя».

Олеся Павленко