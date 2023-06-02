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Коммерсантъ FM
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Red Wings на две недели перенесла запуск прямых рейсов в Грузию

Авиакомпания Red Wings отложила на две недели запуск прямых рейсов в Грузию. Первый рейс запланирован на 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператор России (АТОР) в Telegram.

Как следует из расписания аэропортов, рейсы из Сочи в Тбилиси и обратно начнутся с 15 июня. Они будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и четвергам. Рейсы по маршруту Москва—Кутаиси запустят 16 июня. Их будут выполнять трижды в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Билетов на рейсы по этим маршрутам пока нет, отметили в АТОР. Ранее Red Wings планировала запустить авиаперелеты в Грузию 2 июня.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию и визовый режим для граждан этой страны. Рейсы в Грузию запустили авиакомпании «Азимут» и Georgian Airways. Разрешение на полеты в Грузию также получила Red Wings.

О возобновлении сообщения — в публикации «Ъ» «Прилетный случай».

Олеся Павленко

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