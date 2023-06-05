«Ради спасения мира можно и с Америкой начать переговоры»

В Кремле положительно оценили слова помощника президента США по национальной безопасности. Джейк Салливан предложил России начать переговоры по новой концепции ядерной безопасности без каких-либо предварительных условий. В Москве между тем ждут конкретных предложений из Вашингтона по дипломатическим каналам. Ранее МИД РФ заявил, что Салливан не сказал ничего нового. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что никаких переговоров не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан представил свой доклад на ежегодном собрании американской Ассоциации по контролю над вооружениями. События этого ждали. Ранее в СМИ появились сообщения, что представитель администрации Джо Байдена намерен предложить России возобновить переговоры по созданию новой архитектуры международной безопасности без каких-либо предварительных условий. Именно об этом он и заявил. В частности, предложил Российской Федерации диалог о перезапуске СНВ-3 в новом качестве.

При этом господин Салливан сослался на опыт Холодной войны, который он назвал положительным. Интересный момент, не правда ли? То есть уже открыто признается, что в те сложные и суровые годы главные враги и соперники лучше понимали друг друга. По крайней мере, стороны соглашались в главном — нужно договариваться, чтобы не уничтожить друг друга, а следом и весь земной шар. И вот по прошествии 40-50 лет опыт Холодной войны признается положительным. И это уже давно никого не удивляет. Здесь, как говорится, комментарии излишни.

Впрочем, идем дальше. В Москве заявили, что положительно оценивают инициативы Вашингтона, однако нужно больше конкретики и подтверждения по дипломатическим каналам, а не просто слова и заявления в прессе и на различных форумах. Ранее МИД РФ отметил, что Салливан ничего нового по большому счету не сказал, он не учел озабоченности Москвы.

Главный смысл в том, что США должны отказаться от своей основной цели нанести России «стратегическое поражение». Белый дом вроде бы официально ничего такого не заявлял. Страны не находятся в состоянии войны. Стратегическое поражение было целью как раз упомянутой выше Холодной войны, которой сейчас по-прежнему нет.

Наверное, речь идет об Украине. США, видимо, должны отказаться от помощи Киеву, и тогда, глядишь, наша позиция смягчится. Америка в свою очередь склонна разделять эти два вопроса, а не решать их в комплексе. Так может показаться, что никаких переговоров не будет. Однако каждый в меру своей ответственности за судьбы человечества обязуется не допускать страшного сценария — ядерной конфронтации.

Между тем Джейк Салливан как бы считается умеренным политиком — «голубем», а не «ястребом». А то, что он говорит — не совсем уступка, но сигнал: мол, давайте по-хорошему, если же нет, тогда на трибуну может взойти иной представитель, но уже с другими предложениями.

Однако вполне можно поступить как с зерновой сделкой — речь же идет о судьбах человечества. И это намного больше, чем стабильность цен на продовольствие и помощь бедным странам. Россия — ответственное государство. Так давайте спасать мир, ради этого можно и с Америкой сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных условий.

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