Кремль позитивно оценил готовность США к диалогу с РФ по новой системе контроля над вооружениями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу с Россией по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями. Господин Песков уточнил, что Москва ждет от Вашингтона официального предложения.

«Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. Затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога»,— пояснил «Ъ FM» пресс-секретарь президента во время пресс-колла.

На уточняющий вопрос о том, готова ли Россия к такому диалогу, представитель Кремля ответил: «Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение».

Господин Салливан озвучил позицию США в конце прошлой недели. Он заявил, что США готовы начать диалог с Россией о будущем контроля над ядерными вооружениями — без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах. С инициативой о возобновлении диалога США выступили через день после того, как стало известно, что они более не будут передавать РФ данные о своем ядерном арсенале в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях, участие в котором ранее прекратила сама Россия.

Подробности — в материале «Ъ» «Вопрос поставлен ядром».

Лаура Кеффер