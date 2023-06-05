Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль позитивно оценил готовность США к диалогу с РФ по новой системе контроля над вооружениями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу с Россией по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями. Господин Песков уточнил, что Москва ждет от Вашингтона официального предложения.

«Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. Затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога»,— пояснил «Ъ FM» пресс-секретарь президента во время пресс-колла.

На уточняющий вопрос о том, готова ли Россия к такому диалогу, представитель Кремля ответил: «Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение».

Господин Салливан озвучил позицию США в конце прошлой недели. Он заявил, что США готовы начать диалог с Россией о будущем контроля над ядерными вооружениями — без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах. С инициативой о возобновлении диалога США выступили через день после того, как стало известно, что они более не будут передавать РФ данные о своем ядерном арсенале в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях, участие в котором ранее прекратила сама Россия.

Подробности — в материале «Ъ» «Вопрос поставлен ядром».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...