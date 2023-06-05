США ввели санкции против семерых россиян и одной организации

Минфин США сообщил о введении санкций против России. В список были добавлены семь россиян и одно юридическое лицо в РФ. В Минфине считают их участниками «кампании по оказанию вредоносного влияния в Молдавии».

Под санкции попали Светлана Бойко, Василий Громовиков, Глеб Хлопонин, Алексей Лосев, Юрий Маколов, Константин Сапожников и Анна Травникова.

В санкционный список также включили производителя керамических изделий из Калуги Perko Julleuchter. Компания связана с Алексеем Лосевым, отмечается в сообщении Минфина. Как следует из открытых данных, в Калуге под таким же именем работает мастерская, которая производит йольские светильники и другие изделия из керамики для дома.

Минфин США также опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о введении санкций против «семи ведущих членов связанной с российской разведкой группы по злонамеренному влиянию». Минфин США утверждает, что они принимали участие в российской «кампании по дестабилизации» и «продолжающийся кампании злонамеренного влияния в Молдавии». Попавшие под санкции, как считают в ведомстве, «поддерживают связи с российскими спецслужбами вопросам планирования, кадрового обеспечения и бюджетирования деятельности группы».

«Санкции, введенные сегодня, проливают свет на продолжающиеся скрытые усилия РФ по дестабилизации демократических стран. Операции влияния России эксплуатируют интересы граждан этих стран, чтобы дестабилизировать законно избранные правительства в интересах Москвы»,— цитирует пресс-служба заместителя главы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона.

В Молдавии с 2022 года продолжаются протесты с требованием отставки правительства. Они организуются партией «Шор». В феврале 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия планирует «путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции», сменить власть в Кишиневе. 29 мая она предложила создать центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой для борьбы с дезинформацией граждан, которая, по словам молдавских властей, в основном идет со стороны России.

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «Европа вступает в Молдавию».

Олеся Павленко