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Коммерсантъ FM
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Нефтегазовые доходы России за май сократились на 11,9%

Федеральный бюджет России по результатам июня 2023 года может недополучить 44 млрд руб. нефтегазовых доходов, сообщил Минфин. В мае поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет сократились на 11,9% по сравнению с показателями апреля, до 570,7 млрд руб.

В период с начала января по конец мая 2023 года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 трлн руб. против 5,658 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. В мае министерство прогнозировало нефтегазовый дефицит в 8,1 млрд руб. Однако нефтегазовые доходы оказались меньше ожидаемых на 30,6 млрд руб.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2023 года по 6 июля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,6 млрд руб.»,— говорится в сообщении Минфина.

Согласно данным Минфина, за четыре месяца 2023 года дефицит бюджета вырос до 3,424 трлн руб. при годовом плане по показателю в 2,925 трлн руб. Нефтегазовые доходы России снизились за январь—апрель на 52% год к году, до 2,2 трлн руб. Ненефтегазовые доходы за этот период выросли на 5%, составив 5,5 трлн руб.

Подробнее о мониторинге государственных финансов — в материале «Ъ» «Дефицит прирос триллионом».

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