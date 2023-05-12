Дефицит прирос триллионом

Несмотря на заверения Минфина о том, что исполнение федерального бюджета «свидетельствует о постепенной нормализации» и «в целом соответствует параметрам закона о бюджете», его собственная сильно урезанная статистика этого пока не подтверждает. Судя по опубликованным ведомством данным, только за апрель дефицит бюджета составил более 1 трлн руб. Больше в этом году он был только в январе (1,65 трлн руб.), который был признан аномальным ввиду нестандартно активного авансирования части контрактуемых расходов. В целом за четыре месяца 2023 года дефицит бюджета вырос уже до 3,424 трлн руб.— это больше годового плана для этого показателя в 2,925 трлн. Как видно из графика, последние пять лет бюджет по итогам первой трети года всегда был в профиците, в том числе так было и в прошлом, в первом году военной операции РФ на Украине.

Доходы января—апреля составили 7,782 трлн руб.— это на 2,252 трлн, или на 22%, меньше, чем было год назад. Ситуация с нефтегазовыми поступлениями, напомним, стабильно плоха. Сейчас это минус 52% к прошлому году — 2,282 трлн руб. Отдельно в апреле такие доходы несколько снизились по сравнению с мартом и не дотянули до базового уровня, необходимого властям для обеспечения расходов (подробнее см. “Ъ” от 5 мая). С остальными, то есть ненефтегазовыми поступлениями (5,5 трлн руб.) ситуация получше — плюс 5% к прошлому году. Такой рост в пределах инфляции обеспечил главный по сумме сборов российский налог — НДС. Его поступления за четыре месяца (внутренний и «импортный» налог вместе) составили 3,439 трлн руб., это плюс 11% год к году.

Если доходы бюджета первой трети года на 2,3 трлн меньше прошлогодних, то расходы примерно на такую же сумму больше. За четыре месяца траты составили 11,206 трлн руб.— плюс 2,337 трлн, или 26%, к такому же периоду прошлого года. Их аномально высокие темпы прироста, впрочем, в апреле продолжили замедляться — по итогам квартала расходы были выше прошлогодних на 34%. Говорить о том, на что точно пошли повышенные траты, не приходится — их распределение по разделам по итогам месяца Минфин давно не дает, а оперативная информация не раскрывает от четверти до трети всех расходов (сейчас это примерно 3 трлн из 11 трлн потраченных в этом году бюджетных рублей).

Вадим Вислогузов