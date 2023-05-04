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Коммерсантъ FM
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Минфин в мае снизит ежедневную продажу валюты с 3,7 млрд до 2 млрд рублей

По прогнозу Минфина бюджет недополучит в мае 8,1 млрд руб. нефтегазовых доходов. В апреле бюджет недополучил 32,4 млрд руб. В силу этого на продажу иностранной валюты будет направлено 40,4 млрд руб., сообщило ведомство.

«Операции будут проводиться в период с 10 мая 2023 года по 6 июня 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 2,0 млрд руб.»,— говорится в сообщении Минфина. В прошлом месяце ежедневно власти продавали по 3,7 млрд руб.

В апреле на продажу иностранной валюты Минфин направил 74,6 млрд руб. Это было на 45 млрд руб. меньше, чем в марте. Снижение было связано с тем, что ожидаемый объем недополученных за месяц нефтегазовых доходов вырос по сравнению с мартовским прогнозом.

Ранее Минфин прогнозировал, что в апреле бюджет недополучит 113,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. В мартовском прогнозе речь шла о 132 млрд руб., хотя фактическое отклонение составило 39 млрд руб. В январе Банк России возобновил операции на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Торги проходят на Мосбирже в инструменте «китайский юань—рубль» со сроком расчетов «завтра», то есть на следующий торговый день.

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