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Коммерсантъ FM
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Представитель МИД Украины отверг предложения Индонезии по урегулированию конфликта с Россией

Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал мирный план Индонезии, который накануне, 2 июня, представил министр обороны Прабово Субианто. Господин Николенко исключил прекращение огня без отвода российских войск с территории Украины в международно признанных границах.

«Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина — восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может»,— написал Олег Николенко в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Господин Николенко добавил, что прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны «тоже не сработают». По его мнению, прекращение огня без вывода российских войск «позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях и накопить силы для новой волны агрессии».

Накануне, 2 июня, министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил мирный план урегулирования конфликта России и Украине. План предполагает прекращение огня с обеих сторон; отвод войск на 15 км от текущих позиций для создания демилитаризованной зоны; размещение международных миротворческих сил в демилитаризованной зоне; организацию со стороны ООН референдума на «спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей». Господин Субианто не пояснил, что имеет в виду под «спорными территориями».

О подготовке Украины к контрнаступлению на фоне мирных инициатив — в материале «Ъ» «Запад на фронте ждет перемен».

Олеся Павленко

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