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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор заявил о нехватке денег на восстановление разрушенного жилья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал глав муниципалитетов ускорить работы по восстановлению жилья, пострадавшего из-за обстрелов. При этом, по его словам, денег на восстановление уже не хватает.

Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вячеслав Гладков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Он уточнил, что в трех населенных пунктах Шебекинского округа, где есть основные разрушения, пока не могут начать работу. «Уже навскидку денег на восстановление на сегодняшний день в фонде, который у нас сформирован, не хватит»,— сказал губернатор на совещании (цитата по порталу Go31).

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал, что за неделю было повреждено или полностью разрушено 1 150 квартир в 67 многоквартирных домах, а также 370 частных жилых домов в Шебекинском округе. Он добавил, что количество разрушенных жилых помещений в муниципалитете достигло 2464.

С конца прошлой недели жители стали массово покидать город Шебекино, расположенный в 6 км от границы с Украиной. Власти не объявляют официальной эвакуации, но обещают помочь выехать. Горожане жаловались, что с них взимают плату по 3 тыс. руб. за вывоз каждого ребенка.

О развитии ситуации читайте в репортаже «Ъ» «За три дня это все не утихнет».

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