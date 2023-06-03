Жители Шебекино пожаловались на плату по 3 тыс. рублей за эвакуацию каждого ребенка

В комментариях к выступлению главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова во «ВКонтакте» 31 мая местные жители пишут о плате за вывоз детей из округа. Одна из жительниц задала вопрос: почему детей отправили в Воронежскую область за счет родителей? По словам другой женщины, плата составляет 3 тыс. руб. Вчера, 2 июня, еще одна жительница Шебекино во «ВКонтакте» написала, что ей пришлось заплатить 6 тыс. руб. за отправку двух детей в лагерь в Воронежскую область.

«По докладу управления образования такое решение принято, чтобы не везти детей на школьном автобусе на дальнее расстояние»,— говорится в ответе господина Жданова на вопрос об отправке детей из округа за счет родителей. Telegram-канал «Можем объяснить» написал, что смог верифицировать личности всех людей, сообщивших о платном вывозе детей из Шебекино.

Эвакуация жителей из-за постоянных обстрелов началась 31 мая. Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области в Воронеж вывезли 300 детей. 1 июня, по заявлению региональных властей, должны были эвакуировать в Пензу 200 человек.

Сегодня, 3 июня, в Ярославль и Калугу, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отправили 300 детей из Грайворонского округа и 300 детей из Шебекинского округа.

О ситуации в приграничных регионах читайте в публикации «Ъ» «Только дроны свистят».

Мария Федотова