Бей чужих, чтоб свои боялись

В праймериз «Единой России» перед сентябрьскими выборами в региональные парламенты и гордумы административных центров приняли участие более 20 действующих депутатов, ранее получивших свои мандаты под знаменами других партий, а также три бывших самовыдвиженца, посчитал “Ъ”. При этом такие перебежчики показывают в конкуренции с единороссами неплохие результаты: по предварительным данным, рассчитывать на выдвижение от партии власти могут 16 из них. Больше всего таких участников праймериз пришло из «Справедливой России — За правду».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

21 участник предварительного голосования по определению кандидатов ЕР в региональные парламенты и гордумы административных центров ранее уже имели мандаты, которые получили, выдвинувшись от других партий. Еще трое депутатов ранее баллотировались в качестве самовыдвиженцев. Большинство из таких депутатов, судя по данным праймериз, планируют выдвинуться по одномандатным округам.

Партийным билетом ЕР к началу праймериз обладал только один такой кандидат. Остальные участвовали в статусе беспартийных или сторонников партии. Лидером по числу таких мигрировавших депутатов стала «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). 12 человек, ранее успешно сходивших на выборы под ее знаменами, в этом году участвовали в праймериз «Единой России». Наибольшие потери — по два депутата — СРЗП понесла в Башкирии, Бурятии, Великом Новгороде и Екатеринбурге. КПРФ и ЛДПР лишились троих и четверых депутатов, представлявших их на выборах текущих созывов, соответственно. Еще два депутата, принявшие в этом году участие в праймериз ЕР, ранее выдвигались от «Гражданской платформы» и «Патриотов России».

Часто депутаты-«перебежчики» показывают на праймериз ЕР неплохие результаты. Так, в Забайкальском крае экс-глава фракции СРЗП в региональном парламенте Владимир Иванченко занял второе место на праймериз по региональной группе №6 и первое по одномандатному округу №6. Его коллега по парламенту Вадим Фомин, избранный от ЛДПР, показал результат похуже: на предварительном голосовании в одномандатном округе №8 он второй.

В Башкирии два представителя СРЗП в региональном парламенте Юрий Игнатьев и Рамазан Рамазанов заняли первые места на праймериз по тем территориям, где баллотировались. А вот в Бурятии из двух таких же бывших представителей эсеров Баира Гармаева и Виталия Лыгденова первое место в своем округе занял только один — господин Гармаев. Зато там же победителем по территориальной группе №9 стал самовыдвиженец Александр Цыденов.

На праймериз по отбору кандидатов в Екатеринбургскую гордуму победные результаты (заняли первые места в одномандатных округах, где баллотировались) показали два «перебежчика» из СРЗП — Михаил Вечкензин и Александр Колесников. А вот их коллега по городскому парламенту от КПРФ Андрей Пирожков на праймериз ЕР занял в округе №21 только четвертое место.

Всего, по подсчетам “Ъ”, на праймериз в региональные парламенты победные результаты показали восемь из 13 депутатов, ранее выигравших выборы от других партий. По праймериз в гордумы статистика похожая: победителями в них можно считать восьмерых «перебежчиков» из 16.

Больше всего победителей среди бывших выдвиженцев от эсеров — 10 человек из 14, принявших участие в праймериз. Право баллотироваться от ЕР также заработали по два бывших депутата, выдвигавшихся от ЛДПР и КПРФ. Из непарламентских партий проходное место занял один бывший представитель «Патриотов России». 12 из 14 победителей праймериз ЕР, бывших депутатами от других партий, намерены бороться за депутатские кресла в одномандатных округах, где они уже выигрывали выборы.

Что касается бывших самовыдвиженцев, в этот раз среди участвующих в отборе кандидатов ЕР их было всего трое. Победу одержали двое из них. Это упомянутый Александр Цыденов, баллотирующийся в Бурятский хурал, и Виталий Бондарев, собирающийся сохранить свой мандат в новом созыве Красноярской гордумы.

Отметим, что победа на праймериз еще не означает автоматического выдвижения от ЕР. Финальное слово в определении своих кандидатов остается за партийными руководящими органами.

«То, что взор "Единой России" упал на другие партии, говорит о том, что у них не хватает своей "скамейки запасных",— считает политтехнолог Владимир Перевозчиков.— Она у "Единой России" не такая большая, им надо где-то проводить рекрутинг. Они в этом рекрутинге обращают внимание на тренды — в данном случае СВО — и тех, кто себя проявил ранее на политическом поле». «Переход от эсеров непосредственно в "Единую Россию" говорит об ослаблении и центральной партийной власти, и региональных отделений,— рассуждает господин Перевозчиков.— СРЗП такой подбитый летчик: падают рейтинги, Миронов уже не тот, новых лидеров не появляется. Раз депутаты, люди опытные, считают, что под флагом СРЗП они не изберутся… Рыба ищет, где глубже, а депутаты — где лучше с точки зрения прохождения». Политолог Алексей Макаркин объясняет миграцию региональных депутатов из СРЗП идеологической эволюцией, активно развернувшейся к моменту объединения «Справедливой России» с «За правду!» Захара Прилепина: «Эсеры — традиционно партия "за все хорошее": спокойные, умеренные, социально ориентированные. И привлекала партия к себе таких же спокойных политиков, которые шли под лозунгами, связанными со здравоохранением, образованием… После СВО эволюция усилилась, теперь это государственно-патриотическая партия. Для части политиков, которые пришли туда, когда партия только формировалась, это очень некомфортно психологически. Партия изменилась, политики уходят». Эксперт отмечает, что после смерти Владимира Жириновского некоторые эксперты ожидали увидеть в лидерах по числу перебежчиков ЛДПР, но этого не произошло — во многом из-за того, что партия сумела сохранить свои рейтинги.

Григорий Лейба