«Единая Россия» проверила боевые искусства

Предшествующие сентябрьским выборам праймериз ЕР прошли не без неожиданностей — по крайней мере, для стороннего наблюдателя. В ряде округов действующие депутаты и другие известные в регионах политики не смогли набрать достаточное количество голосов. Где-то именитые и статусные партийцы проиграли не менее опытным коллегам, а где-то уступили позиции новым, не таким известным политикам — а иногда даже довольно экзотическим кандидатам: так, свое право выдвинуться на выборы нового созыва Госсобрания Башкирии отстоял боец ММА, выходец из США Джеффри Монсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеффри Монсон

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Джеффри Монсон

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Кемеровской области сразу несколько высокопоставленных единороссов проиграли праймериз перед выборами в региональный парламент менее известным конкурентам. Секретарь регионального отделения партии сенатор Алексей Синицын привел три подобных случая: так, член Совфеда от областного заксобрания Дмитрий Кузьмин уступил участнику специальной военной операции Константину Огию, депутат регионального парламента Тереза Геворгян — новокузнецкому журналисту Ростиславу Бардокину, а глава фракции ЕР в горсовете Кемерово Александр Курасов — руководителю областного союза потребительских обществ Абуязиту Сигаури.

В республике Хакасия не прошел испытание праймериз спикер абаканского горсовета Альберт Тупикин — он участвовал в предварительном голосовании как по выборам в республиканский Верховный совет, так и в горсовет. В первом случае он занял лишь пятое место, уступив в том числе другому представителю горсовета Елене Крикьянц. На праймериз в горсовет он отстал от заведующей детсадом «Варенька» Ирины Шикиной.

Неожиданными для сторонних наблюдателей оказались и некоторые результаты по Бурятии. Так, действующий сенатор от хурала республики Александр Варфоломеев уступил главе муниципального образования Саганнурское Мухоршибирского района Бурятии Максиму Исмагилову. А региональный уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова проиграла беспартийному тренеру Республиканской школы олимпийского резерва Баиру Мункуеву. Председатель комитета хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Дмитрий Швецов уступил муниципальному депутату Кабанского района Альбине Ильиной. Отметим, что в некоторых округах Бурятии между собой состязались действующие депутаты хурала. В итоге беспартийный Николай Дашиев обошел единоросса Александра Бардунаева. Депутат-единоросс Геннадий Доржиев обогнал коллегу по фракции Виталия Лытгенова. Зампред комитета хурала по бюджету Михаил Степанов (ЕР) выиграл у председателя комитета по межрегиональным связям, президента Федерации шахмат Бурятии, единоросса Инны Ивахиновой. Источник “Ъ” в бурятском отделении ЕР утверждает, впрочем, что в большинстве округов ожидаемо выиграли фавориты, и напоминает, что окончательные списки партийных кандидатов будут известны после партконференции.

В Забайкальском крае предварительное голосование неожиданно проиграл бывший сити-менеджер Читы, участник СВО Александр Сапожников. Он набрал только 172 голоса, а его конкурент, депутат гордумы Читы и гендиректор АО «Водоканал» Андрей Ядрищенский — 473.

В Ярославской области на праймериз по определению кандидатов в региональный парламент в одномандатном округе №17 столкнулись экс-мэр Рыбинска, гендиректор АО «НИИ парашютостроения» Денис Добряков и депутат муниципального совета Рыбинска, начальник управления по социальным программам ПАО «ОДК-Сатурн» Александр Соколов. Оба предприятия принадлежат госкорпорации «Ростех». Схватку в итоге выиграл господин Соколов — 1540 голосов против 881 у господина Добрякова. Источник “Ъ” в региональном отделении ЕР объяснил, что такое противостояние стало возможным из-за того, что кандидатура господина Добрякова не прошла согласование в правительстве области. Большая часть его срока в качестве мэра Рыбинска пришлась на губернаторство Дмитрия Миронова. Вскоре после того как в сентябре 2022 года господина Миронова сменил Михаил Евраев, Денису Добрякову пришлось покинуть пост мэра.

Праймериз в заксобрание Ростовской области не смогли выиграть действующие депутаты Игорь Молотов (девятое место в 16-й Ростовской региональной группе) и Владимир Филимонов (третье место в Кагальницкой региональной группе).

В Башкирии восемь действующих депутатов регионального парламента не прошли отбор в его новый состав, включая восьмикратную чемпионку Паралимпийских игр Оксану Савченко и директора ООО «Центр государственно-частного партнерства Республики Башкортостан» Рустема Мусабирова. Зато первое место в своем избирательном округе занял боец ММА, выходец из США Джеффри Монсон.

В Ульяновской области праймериз не выиграл действующий депутат регионального парламента, бывший гендиректор АО ПАТП-1 Михаил Рожков. В Екатеринбурге предварительное голосование по выборам в гордуму проиграла руководитель нынешней партийной фракции в ней Ирина Овчинникова: в голосовании по списку она заняла 28-е место, а в округе №4 — третье. «Госпожа Овчинникова неожиданно проиграла, хотя по факту занимала одну из статусных позиций. Не смогла, видимо, мобилизовать свою поддержку»,— считает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. Он, впрочем, допускает, что у Ирины Овчинниковой остается шанс попасть в предвыборные списки партии решением вышестоящих органов.

Андрей Винокуров, корсеть “Ъ”