Штангенциркули в колеса

С 1 сентября россиян впервые станут штрафовать за использование летом шипованной резины и за езду зимой на летних покрышках, неработающую антиблокировочную систему тормозов и нештатные газоразрядные (ксеноновые) или светодиодные лампы в фарах. Правительство утвердило новый «перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств». Этот документ ГИБДД использует и для вынесения штрафов за выявленные недочеты в техническом состоянии автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

На «перечень неисправностей» ссылается ст. 12.5 КоАП: эти документы позволяют ГИБДД штрафовать (на сумму от 500 руб.) водителей за управление транспортным средством с различными техническими недочетами и поломками — от перегоревших лампочек до неработающих дворников. С 2020 года МВД готовило обновленный перечень, который много раз обсуждался, переписывался (о чем рассказывал “Ъ”) и теперь утвержден — нововведения вступают в силу с 1 сентября.

С июня по август вводится запрет на использование шипованных шин (санкция 500 руб.). За зимние шины без шипов (так называемая липучка) наказание не последует. Летней резиной будет запрещено пользоваться с декабря по февраль водителям легковых автомобилей (М1) и легких грузовиков (N1). Сначала в МВД хотели разрешить регионам менять временной промежуток запретов (например, Якутия могла продлить запрет летней резины до марта), но после обсуждений от этой идеи отказались. Водители остальных грузовиков (N2, N3), а также автобусов (M2, М3) при отсутствии зимних шин (шипованных или нешипованных) будут обязаны иметь с собой цепи противоскольжения. Требования к остаточной глубине протектора износа остались прежними (для легковых автомобилей, в частности, не менее 1,6 мм), причем замеры должны делаться с использованием «средств технического диагностирования», то есть штангенциркулей. МВД их уже закупает для регионов. Если на шине есть индикатор износа (как на большинстве современных моделей), инспекторы будут ориентироваться по нему.

Действующий перечень содержит общую формулировку относительно световых приборов: запрещено использовать транспортное средство, у которого они «не работают в установленном режиме или загрязнены». Новый документ вводит конкретику: нельзя использовать в фарах и фонарях источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации», штраф за нарушение составляет 500 руб. Такая формулировка упростит контроль и применение санкции в отношении владельцев автомобилей, в фарах которых стоят нештатные газоразрядные (ксеноновые) и светодиодные лампы. Они светят ярче обычных, но их кустарная установка в непредназначенную для этого оптику приводит к ослеплению встречного потока. Неработающий штатный автоматический корректор фар (его ставят, как правило, на заводские ксеноновые фары) также будет считаться нарушением.

Вводится запрет на езду с неработающей антиблокировочной системой ABS — инспектор будет определять неисправность по индикатору на приборной панели. По данным “Ъ”, в ряде регионов неисправности тормозов (например, неработающий ручник) уже сегодня квалифицируются по ч. 2 ст. 12.5 КоАП: применяется не только 500-рублевый штраф, но и эвакуация на штрафстоянку. Эта практика с высокой долей вероятности сохранится и после 1 сентября.

Скорректированы правила обеспечения обзорности с места водителей. Сегодня запрещается устанавливать «дополнительные предметы», которые эту обзорность ограничивают (в том числе крупногабаритные планшеты и видеорегистраторы). Уточнено, что зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, встроенные в стекла радиоантенны и нити электрообогрева к таким предметам не относятся.

«За последние десятилетия конструкция автомобилей и прицепов к ним значительно изменилась, на автотранспортных средствах стали широко применяться новые компоненты и системы — ABS, шины с индикаторами износа, инерционные ремни безопасности, средства автоматического контроля автомобильных систем и т. д.,— сообщили в МВД России.— В ходе разработки проекта постановления учтены предложения и замечания представителей бизнеса и специалистов в сфере автотранспорта. В него включены только те положения, несоблюдение которых непосредственно влияет на безопасность. Для обеспечения однозначности толкования ныне применяемых норм детализированы требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю».

По данным ГИБДД, в 2022 году технические неисправности и условия, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, были выявлены в ходе расследования 4,6% всех ДТП (5,8 тыс.). Самые распространенные — несогласованные с ГИБДД изменения конструкции автомобиля, установка на одну ось шин разных размеров и с разными типом протектора, неисправность внешних световых приборов, чрезмерная тонировка.

«По итогам трехлетнего обсуждения получился сбалансированный документ, из которого исключены все неоднозначные нормы,— говорит сопредседатель рабочей группы "Безопасность дорожного движения" в рамках "регуляторной гильотины" Евгений Литвин.— К примеру, обсуждался запрет на эксплуатацию автомобиля с горящим символом Check Engine (загорается при различных неисправностях двигателя, например из-за использования плохого топлива.— “Ъ”) — от него в итоге отказались, потому что это могло привести к злоупотреблениям». Вышедший документ господин Литвин называет «хорошим примером взаимодействия МВД с обществом и независимыми экспертами». «Безусловно, остаются мнения о том, что перечень нужно было дальше дорабатывать. Много вопросов у экспертов вызывают запреты, связанные с летней и зимней резиной,— добавляет он.— После 1 сентября можно будет отследить правоприменительную практику и при необходимости внести в постановление уточняющие поправки». Перечень «наконец вводит более ясные требования, гармонизированные с требованиями техрегламента и действующих стандартов», соглашается эксперт рабочей группы Григорий Шухман.

Иван Буранов