Аварийность вышла востоком

Введение международных экономических санкций в отношении России привело к росту аварийности — об этом говорится в отчете Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России. Пострадали прежде всего восточные регионы страны, где зафиксирован значительный подъем аварийности — почти до 80% на ряде автотрасс. Дороги оказались не готовы к нашествию грузовиков, которые теперь, оставив западное направление, массово движутся в сторону азиатских стран. Ученые МВД также видят риски дальнейшего ухудшения ситуации в увеличении числа подержанных автомобилей (в том числе праворульных) у россиян и в ускоренном старении автопарка из-за дефицита новых автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Санкции и закрытие границ привели в 2022 году к перераспределению транспортных потоков с западного направления на юго-восток — Турцию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Грузию, Китай. «Инфраструктура оказалась не готова к таким изменениям, в результате чего основные транспортные артерии стали работать в режиме перегрузки, увеличились пробеги транспортных средств»,— говорится в опубликованном отчете НЦ БДД МВД России.

Так, на федеральной трассе А-320 (Омск—граница с Казахстаном) аварийность выросла в 2022 году на 76%, на Р-297 «Амур» (Чита—Хабаровск) — на 25%, А-321 (Барнаул—граница с Казахстаном) — на 20,8%, на Р-256 «Чуйский тракт» (Новосибирск—граница с Монголией) — на 9%. Фиксируется также рост аварийности с участием водителей-иностранцев в федеральных округах, граничащих с азиатскими странами: в Дальневосточном (+29,6%), Уральском (+ 27,8%), Сибирском (+15,1%). «Мы фиксируем рост грузопотока по этим направлениям в два раза»,— подтверждает директор по операциям DPD в России Анна Матвеева. На трассах, который ведут к западным границам, число ДТП, напротив, сократилось: на М-9 — на 23,8%, на М-10 — на 23%, на Р-21 (Санкт-Петербург—Норвегия) — на 17,6%.

Автопарк, согласно отчету, за год вырос всего на 0,5%, тогда как прежде ежегодно прирастал на 1,4–1,9%. «Снижение темпа является следствием изменения геополитической ситуации, из-за которой автопромышленность столкнулась с рядом новых вызовов — падением спроса на автотранспорт, остановкой и приостановкой ряда производств, а также со сложностями в поставках значимых комплектующих материалов»,— говорят авторы доклада. По данным Росстата, напомним, автопроизводство в РФ в 2022 году сократилось на 44,7%. Авторынок при этом, по подсчетам Ассоциации европейского бизнеса, рухнул на 58,8%. «С учетом сложившейся ситуации перспективы обновления парка ТС вызывают опасения»,— отмечают в НЦ БДД. Там подчеркнули, что уже сейчас 25,6% (13 млн) легковых автомобилей, 41,1% (2,7 млн) грузовиков, 22,9% (0,2 млн) автобусов и 80,6% (1,9 млн) мотоциклов на территории РФ эксплуатируются свыше 15 лет. Чем старше машина, тем выше тяжесть последствий при ДТП с ее участием, напоминают в центре. Там опасаются, что увеличение сроков эксплуатации машин, а также приобретение «альтернативных, менее качественных» запчастей (новые подорожали на 25–70%) может отразиться на безопасности. Что касается новых машин, то часть из них в 2022 году выпускалась без подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов и системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ученые МВД также обращает внимание на прирост в 72% машин б/у, ввезенных из восточных стран (в основном японских брендов), причем большая их часть праворульные. Такие автомобили, говорят в полиции, в эксплуатации опасней леворульных: «Дальнейшее увеличение их ввоза может негативно сказаться на состоянии аварийности с учетом того, что наибольшая популярность таких ТС традиционно наблюдается в восточной части страны, где в настоящее время уже осложнилась ситуация с аварийностью из-за переориентации транспортных потоков».

«Условия экономической турбулентности, перестроения социальных и транспортных цепочек, а также сохранение проблем, с которыми столкнулась транспортная система в 2022 году, продолжат оказывать свое негативное влияние на состояние безопасности движения»,— резюмируют специалисты НЦ БДД.

«Тенденцию старения парка может исправить только рост продаж новых автомобилей,— комментирует Сергей Удалов из "Автостата".— В текущем году мы прогнозируем общий объем продаж на уровне 780 тыс. по базовому сценарию. Парк при таких продажах увеличиваться не будет, а средний возраст будет расти». По данным АЕБ, напомним, падение продаж в марте 2023 году замедлилось до 10,6% с февральских 63%. В последнее время в Россию пришло много китайских брендов, но их машины стоят, как правило, от 2 млн руб., что абсолютному большинству россиян не по карману, добавляет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «В самом массовом ценовом сегменте — 1–2 млн руб.— полный провал,— говорит эксперт.— Полноценной замены "Солярисам" и "Рио" пока нет».

Что касается перегруженной дорожной сети на востоке, эксперты предупреждали об этой проблеме еще в начале 2022 года, рассказал “Ъ” научный директор института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Но в дорожной отрасли, говорит он, невозможно быстро перенаправить финансирование. Если будет выделен бюджет, пропускную способность дорог можно несколько улучшить «локальными мероприятиями», поясняет господин Блинкин: добавить полосу, поменять организацию движения, расшить «узкое место». «Но по большому счету, там везде дороги нужно переводить в четырехполосные»,— полагает он.

В 2022 году правительство, напомним, утвердило план дорожного строительства до 2027 года с финансированием в 13 трлн руб.— там среди прочего есть объекты, которые должны улучшить транспортное сообщение в восточной части России. Планируется, в частности, продлить трассу М-12 до Екатеринбурга (работы уже ведутся). Среди дорог, где ГИБДД выявила повышенную аварийность, в плане упомянуты Р-256 (реконструкция 15,9 км), Р-297 (реконструкция 3 км) и Р-254 (реконструкция 7 км).

Приведение в нормативное состояние трасс на восточном направлении уже обсуждалось в правительстве, заявил “Ъ” глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, пообещав, что в мае еще раз поднимет проблему в Минтрансе: «Этот вопрос нужно решать, потому что поток транспорта там теперь не уменьшится, а белорусы тоже теперь буду ездить в сторону Китая, Монголии, Азербайджана и остальных стран».

Иван Буранов