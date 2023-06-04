Дональд Трамп и чертова дюжина

Хотя до президентских выборов-2024 в США остается больше года, число претендентов на номинацию от Республиканской партии растет небывалыми темпами. В ближайшие дни ожидается объявление об участии в выборах бывшего вице-президента Майка Пенса и экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. В общей сложности, с большой долей вероятности, бороться за номинацию будут 14 кандидатов, а возможно, и больше. При этом Дональд Трамп пока абсолютный лидер, популярность которого, несмотря на официальное объявление о выдвижении его главного конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса, продолжает расти. Эксперты советуют остальным кандидатам менять тактику и активнее критиковать экс-президента, уходящего в отрыв. Иначе победы им не видать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Дональд Трамп беседует с журналистами во время соревнований по гольфу в Trump National Golf Club в Вирджинии

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Бывший президент Дональд Трамп беседует с журналистами во время соревнований по гольфу в Trump National Golf Club в Вирджинии

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Через пару дней сразу два претендента на номинацию от Республиканской партии намерены объявить о том, что они планируют составить конкуренцию уже объявленным фаворитам президентской гонки, экс-президенту США Дональду Трампу и губернатору Флориды Рону Десантису.

Первый из них — вице-президент при Дональде Трампе Майк Пенс, который, согласно опросам общественного мнения, в разное время входил в топ-5 претендентов на номинацию.

В мае в среднем по стране за него готовы были проголосовать 3,8% республиканцев. Что меньше, чем у другой претендентки, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, у которой 4,4%, голосов, следует из данных агрегатора соцопросов RealClearPolitics. При этом за Рона Десантиса готовы проголосовать 22,4%, а за Дональда Трампа — больше половины (53,2%). Симптоматично, что после официального объявления о выдвижении Рона Десантиса разрыв между ним и экс-президентом не сократился, как ожидали эксперты, а напротив, увеличился.

И тем не менее, несмотря на скромные шансы на победу, бывший вице-президент не отказался от своих планов побороться за президентское кресло и планирует объявить об этом 7 июня, сообщил NBC News. По данным телеканала, Майк Пенс в этот день собирается выпустить предвыборное видео и выступить с речью в Де-Мойне, штат Айова.

Шансы второго нового участника гонки, бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, судя по всему, находятся на уровне статистической погрешности.

Ожидается, что бывший губернатор объявит о своем выдвижении в Нью-Гемпшире во вторник, за день до выдвижения господина Пенса. Об этом стало известно изданию Axios.

Господин Кристи, некогда сторонник Дональда Трампа, сообщает Politico, намерен стать его главным и самым ярым критиком, хотя есть большие сомнения, что это понравится избирателям Республиканской партии. Издание напоминает, что в гонке 2016 года экс-губернатор был непопулярен даже у себя дома, и вряд ли стоит ожидать роста его рейтингов сейчас.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth не преминул атаковать будущего оппонента. Он пошутил, что господин Кристи окажется среди тех, «кто будет стараться первым добраться до (поддержки на уровне.— “Ъ”) 1% на республиканских праймериз». По мнению экс-президента, Крис Кристи войдет в эту группу вместе с губернатором Нью-Гемпшира Крисом Сунуну, который «на 30 процентных пунктов отстает» по популярности от экс-президента в родном штате губернатора. «Оба эти джентльмена тратят впустую свое время и деньги, у них ноль шансов»,— резюмировал господин Трамп.

Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну пока не объявлял о выдвижении. Но, по данным CNN, он примет окончательное решение в ближайшие неделю-две.

А вот сенатор от Южной Каролины Тим Скотт уже объявил о своем участии в республиканских первичных выборах в президенты. Politico не исключает, что он может вырваться в фавориты второго эшелона, куда издание поместило Никки Хейли и Майка Пенса, но пока относит его к той самой более многочисленной группе, где 1% поддержки уже будет успехом.

Издание отмечает, что сенатор-афроамериканец показывает себя как настоящий консерватор, которому есть что поведать публике. Плюс у него хорошие отношения с донорами, и вопрос денег для него не стоит. Но выбраться в высшую лигу, по мнению Politico, ему все-таки будет сложно.

Впрочем, среди кандидатов, которые уже объявили о своем участии, есть еще более безнадежные, чем сенатор Скотт. Например, инвестор и бывший генеральный директор фармацевтической фирмы Вивек Рамасвами, который запустил предвыборную кампанию, почти полностью основанную на критике леворадикальной повестки Демократической партии.

«Он богат и может позволить себе начать свою кампанию за счет собственной чековой книжки»,— указывает Politico. Еще один крайне неординарный кандидат — Перри Джонсон, который в 2022 году не смог дойти до участия даже в голосовании на пост губернатора Мичигана из-за мошенничества с подписями. Правда, он обвинил в этом компанию, которая занималась их сбором. В итоге бизнесмен, который провозгласил себя «гуру качества», потратил более $7 млн впустую. Politico шутит, что если его имя хотя бы внесут в бюллетень, это уже будет для него большим успехом.

Среди претендентов есть еще один аутсайдер — Ларри Элдер, известный ведущий, ветеран ток-шоу на радио.

Особую популярность среди консерваторов на национальном уровне он получил, когда проводил кампанию по снятию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Правда, эта попытка в 2021 году не увенчалась успехом.

Всего, по подсчетам Politico, на номинацию от Республиканской партии претендуют около 14 человек. Свою кандидатуру могут выдвинуть еще несколько претендентов, но это маловероятно.

Таким образом, сбылись прогнозы лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, что на первичных выборах Республиканской партии-2024 будет крайне «многолюдно».

Однако другой прогноз влиятельного сенатора пока не сбылся. Он предсказывал, что отстоять номинацию от партии Дональду Трампу из-за этого будет непросто. Однако на сегодняшний день позиции экс-президента практически непоколебимы.

Time предупреждает претендентов на республиканскую президентскую номинацию, что им нужно пересмотреть подходы и искать новые пути для взаимодействия с избирателями. Вместо того, чтобы фокусироваться на сборе крупных чеков, как это делают американские политики, необходимо быстро реагировать на обстановку и проявлять подвижность в мышлении, уметь выражать и отстаивать свою точку зрения, уверен Time.

Бывший пресс-секретарь Белого дома при Дональде Трампе Стефани Гришам в эфире CNN выразила схожую точку зрения. Хотя она считает, что шансы победить экс-президента у других кандидатов не столь велики, Майк Пенс, например, мог бы более активно его критиковать. Однако, по ее мнению, «он (Майк Пенс.— “Ъ”) не пойдет на столкновение с Дональдом Трампом». «И я думаю, что это показывает его слабость. Но я могу ошибаться. Может быть, он изменится и будет говорить немного больше»,— отметила госпожа Гришам.

«Очевидно, что Трамп сейчас мертвой хваткой держит Республиканскую партию». Тем временем такие малопопулярные кандидаты, как Крис Кристи, возможно, «собираются сделать много грязной работы для Десантиса, и я думаю, что в конце концов это поможет», резюмировала эксперт.

Екатерина Мур, Вашингтон