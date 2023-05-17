Дональд Трамп ушел в отрыв

45-й президент США Дональд Трамп все увереннее чувствует себя в роли фаворита предвыборной гонки-2024 среди республиканцев. Согласно последним опросам, его отрыв от ближайшего конкурента — губернатора Флориды Рона Десантиса — увеличился до 43 пунктов. Республиканские стратеги считают, что всплеск популярности господина Десантиса еще впереди, но побороться за право выдвижения от партии ему в любом случае будет очень непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Morry Gash / AP Дональд Трамп

Фото: Morry Gash / AP

В последние несколько дней Дональд Трамп упрочил позиции в списке республиканцев, которые могли бы претендовать на право выдвигаться в президенты на выборах-2024. Так, согласно итогам нового исследования, проведенного компанией Morning Consult, 45-й президент США стремительно оторвался от губернатора Флориды Рона Десантиса и тем более всех других кандидатов.

Рон Десантис, который несколько месяцев назад имел все шансы на то, чтобы опередить господина Трампа по уровню популярности, теперь отстает на 43 пункта: 61% против 18%.

Остальные кандидаты в принципе не смогли набрать двухзначных цифр.

Такая популярность — результат активности экс-президента, который, по замечанию портала The Hill, решил «искоренить любые предположения о том, что другой кандидат может одолеть его или стать жизнеспособной альтернативой». Чтобы закрепить свое лидерство, господин Трамп на днях предпринял ряд агрессивных действий. В частности, он неожиданно появился на одном из самых либеральных телеканалов США — CNN.

«После сегодняшнего вечера поддержка Трампа среди республиканцев вырастет»,— заверил социолог Фрэнк Лунц, работающий с этой партией. Консервативный политический обозреватель Дэн Бонгино заверил, что теперь, после интервью CNN, с другими потенциальными кандидатами от Республиканской партии «покончено».

Факт появления Дональда Трампа (впервые за семь лет) на телеканале, который он не раз обвинял в распространении фейков, оценивается республиканцами не просто как победа бывшего президента, но и как удар по Рону Десантису. Губернатора критикуют за склонность говорить только с консервативным Fox News или флоридскими СМИ того же толка.

Еще до выступления на CNN команда Дональда Трампа работала над тем, чтобы притупить любой потенциальный импульс, который мог бы дать кандидатуре Рона Десантиса преимущества. Бывший президент продолжал нападать на губернатора Флориды, который до последнего времени предпочитал отмалчиваться или пытался максимально мягко отстаивать свои позиции, не переходя на личности.

Атаки на ближайшего конкурента со стороны Дональда Трампа продолжаются и сейчас. Так, во вторник Дональд Трамп резко отозвался о запрете во Флориде на аборт после шести недель беременности. Господин Трамп этот запрет назвал «слишком суровым».

Однако губернатор Флориды на этот раз решил в долгу не оставаться и фактически обвинил экс-президента в лицемерии. «Законодательное собрание внесло его (законопроект.— “Ъ”), я с гордостью подписал документ… Он (Дональд Трамп.— “Ъ”) все никак не ответит, подписал бы его (такой же документ, будучи президентом.— “Ъ”) или нет»,— процитировал слова губернатора телеканал CNBC. И напомнил, что именно из-за действий Дональда Трампа и выдвинутых им судей Верховного суда в США было отменено право на аборт на федеральном уровне. Это вызвало в стране немало споров и подкосило позиции республиканцев на прошлогодних промежуточных выборах в Конгресс.

Другая недавняя стычка Рона Десантиса и Дональда Трампа произошла из-за поддержки ими разных кандидатов в губернаторы Кентукки. Губернатор Десантис в понедельник, буквально в последний момент, объявил о поддержке бывшего постпреда США при ООН Келли Крафт. А Дональд Трамп до этого агитировал за ее оппонента среди республиканцев — генпрокурора Кентукки Дэниела Кэмерона. И именно кандидат Дональда Трампа выиграл номинацию от партии

Это стало еще одним разочарованием для амбициозного губернатора Флориды, от которого уже начали отворачиваться сторонники. Например, некоторые законодатели, которые ранее выражали поддержку Рону Десантису, стали демонстративно корректировать свою позицию. Так, член Палаты представителей штата Нью-Гемпшир Джульет Харви-Болия заявила, что «поддерживает обоих», хотя раньше ее причисляли к сторонникам Рона Десантиса.

По словам Джульет Харви-Болия, с которой согласны многие ее коллеги, «у Десантиса много перспектив на будущее, а Трамп велик сейчас».

Сейчас Дональду Трампу действительно сопутствует попутный ветер. Например, в понедельник спецпрокурор Джон Дарем, назначенный еще во время правления господина Трампа, объявил о завершении расследования, касавшегося обвинений в предполагаемом сговоре 45-го президента США с Россией. В итоговом докладе говорится: достаточных оснований для начала расследования у ФБР не было и в основном ведомство просто шло на поводу у политических соперников Дональда Трампа. ФБР «не смогло выполнить свою миссию по строгому соблюдению закона», отмечалось в 300-страничном докладе.

Как сообщил Fox News со ссылкой на заявление ФБР, там уже приняли ряд мер, чтобы в будущем подобных промахов не было. После объявления итогов расследования на сторону Дональда Трампа начали вставать многие влиятельные республиканцы, в числе которых и его соперники по предыдущей президентской гонке — сенаторы Марко Рубио и Тед Круз.

Впрочем, многие республиканские стратеги считают, что Рон Десантис еще увидит всплеск популярности, когда официально объявит о своей кандидатуре. The Hill утверждает, что это произойдет уже в ближайшие недели. Кроме того, по версии издания, «гонку могут встряхнуть» продолжающиеся расследования в отношении Дональда Трампа.

Екатерина Мур, Вашингтон