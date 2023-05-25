Илон Маск вывел на орбиту Рона Десантиса

Губернатор Флориды Рон Десантис в среду вечером официально заявил о запуске своей президентской кампании. Он сделал это в прямом эфире на площадке Twitter. Онлайн-конференцию посетили в общей сложности 500 тыс. пользователей. При этом желающих было больше миллиона, и конференцию пришлось переносить на другую площадку. Илон Маск, который был одним из соведущих, заявил, что популярность губернатора столь высока, что «сломала интернет». Сбоем воспользовались главный конкурент господина Десантиса Дональд Трамп и его команда, не устававшие отпускать колкости в адрес новоиспеченного претендента на президентскую номинацию. Но тот проявил выдержку и на провокации не поддавался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris DELMAS / AFP Фото: Chris DELMAS / AFP

Губернатор Флориды Рон Десантис в среду наконец официально запустил свою избирательную кампанию, следует из документов Федеральной избирательной комиссии США и целого ряда сопровождавших их заявлений политика.

О том, что объявление произойдет в считаные часы, стало понятно еще во вторник после изменений во втором официальном Twitter-аккаунте губернатора. В частности, из его названия были удалены буквы FL (сокращение для штата Флорида). Кроме того, супруга губернатора Кейси Десантис опубликовала тизер: Рон Десантис стоит за кулисами и ждет своего выхода на сцену под героическую музыку и звук метронома.

Антураж видео американская медийная компания Aol сравнила по напряженности с фильмом «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Текст за кадром, почему-то произнесенный диктором на британском диалекте английского, немного удивил американских пользователей излишним, с их точки зрения, пафосом.

«Это называют верой, потому что в темноте вы видите более светлое будущее… стоит ли это жертв? Америка стоит этого. Всегда»,— провозгласил диктор. И Рон Десантис шагнул за занавес.

После этого вопросы отпали сами собой: час Х губернатора приближался.

Сутки спустя примерно в семь вечера появилась и полная версия видео, где озвучивает ролик уже сам новоиспеченный претендент на президентскую номинацию. Там он рассказывает о проблемах Америки и «барахтающемся» президенте, «упадке, который есть (результат.— “Ъ”) выбора, и успехе, который достижим». Политик напомнил о своих достижениях во Флориде и заявил о готовности распространить их на всю Америку.

«Мы показали, что можем и должны возродить Америку... Я Рон Десантис, и я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить наше великое возвращение в Америку»,— произнес он долгожданную фразу.

Однако впервые лично о своем выдвижении он сообщил даже не на своей странице в Twitter, а часом ранее в чате той же соцсети, организованном миллиардером и ее владельцем Илоном Маском. Решение губернатора стало настоящим переворотом в американском медийном пространстве. Дело в том, что основное мероприятие по запуску президентской кампании никогда еще не проходило виртуально, хотя и президент Джо Байден, и другой демократ—претендент на номинацию Роберт Кеннеди тоже использовали Twitter для объявлений об участии в президентской гонке-2024.

Подключаться к онлайн-конференции с Роном Десантисом пользователи сети начали примерно в шесть вечера по Вашингтону, и за несколько минут количество желающих превысило 1 млн человек, 500 тыс. из них сумели присоединиться, а у остальных попасть в виртуальную комнату никак не получалось. Да и звук у тех счастливчиков, кто успел получить доступ, постоянно пропадал.

В итоге Илон Маск, с трудом преодолевая технические неполадки, заявил, что популярность губернатора столь высока, что «сломала интернет».

Поэтому трансляцию пришлось переносить на платформу другого участника конференции — инвестора-инфлюенсера Дэвида Сакса.

Задержка конференции примерно на 15 минут привела к шторму в Twitter, пользователи которого негодовали и начали разочарованно писать, что у миллиардера очередной «запуск не удался», намекая на другой недавний не вполне удачный, как многие считают, проект Илона Маска — сверхтяжелой ракеты с кораблем Starship, которая взорвалась в воздухе в конце апреля.

«Извините за это. У нас здесь столько людей, что кажется, мы начали перегружать сервера»,— успокаивал публику бизнесмен.

После перехода всей толпы слушателей, среди которых был замечен и сын экс-президента Дональда Трампа Эрик, ситуация стабилизировалась и господину Десантису (после очень теплого представления его господином Маском, назвавшим объявление на его платформе «большой честью») наконец дали слово.

В своей речи губернатор почти полностью повторил нарратив, прозвучавший в его предвыборном ролике, обрушившись на Джо Байдена, пообещав консерваторам США победу в культурных войнах с крайне левыми. По его разумению, это значит «вернуть здравомыслие в фискальную политику», «энергетическую независимость», «перестать снижать уровень жизни трудолюбивых американцев за счет инфляционной политики заимствований и расходов». Губернатор заявил об обязательстве защитить границы, «не позволять наркокартелям отравлять наше население фентанилом», «поддерживать закон в американских городах», «сосредоточить внимание вооруженных сил США на главной миссии», а не на «гендерной идеологии».

Интересно, что в течение всего выступления и в дальнейшем общении с участниками конференции губернатор касался исключительно внутренних проблем: защиты свобод и основных поправок американской Конституции, жизни американцев. Политик практически не затрагивал вопросы внешней политики, а также не сделал ни одного выпада против своего главного конкурента за номинацию Дональда Трампа.

Даже когда губернатору задали прямой вопрос про невыполнение экс-президентом предвыборных обещаний, цитируя программу, с которой господин Трамп шел на выборы, господин Десантис уклонился от обвинений в адрес оппонента, заявив, что он может говорить лишь за себя.

Он, мол, баллотируется в президенты, чтобы выполнить задуманное, и знает, как это делать — посмотрите хотя бы на Флориду.

Рон Десантис хранил спокойствие, несмотря на то, что Дональд Трамп в тот день то и дело переходил на личности, атакуя соперника через свою соцсеть Truth. Там, в частности, появилось два видеоролика, где он обвинял губернатора в неблагодарности и нелояльности к тому, кто вывел его в люди. Запуск кампании экс-президент назвал «катастрофой» и тут же продемонстрировал видео с падающей ракетой, на которой красовалась надпись: «Рон».

Господин Десантис считается самым серьезным соперником бывшего президента, и его обиду отчасти можно понять. Поддержка Дональда Трампа когда-то была критически важна для победы Рона Десантиса на выборах губернатора Флориды четыре года назад. Однако они охладели друг к другу после вдохновляющего выступления губернатора Флориды на Конференции консервативных политических действий пару лет назад. Тогда о нем заговорили как о самостоятельной политической фигуре. А после яркой победы господина Десантиса на новых выборах губернатора Флориды сомнений не оставалось: это заявка на более высокое кресло.

Теперь же, как сообщали СМИ по итогам закрытого конференц-колла со спонсорами, губернатор и сам утверждает, что именно он является лучшим кандидатом от Республиканской партии для борьбы с президентом Джо Байденом. Ну как тут не обижаться Дональду Трампу, которого кампания господина Десантиса представляет как неудачника и носителя «культуры провалов».

Поэтому и команда экс-президента использует любую возможность для атаки на «выскочку». Неназванный советник Дональда Трампа заметил в беседе с NBC, что технические проблемы в ходе онлайн-конференции — это «неловко» и все указывает, что губернатор для борьбы на таком уровне пока не готов. Напротив, высокопоставленный член предвыборной кампании Рона Десантиса заявил, что в их лагере «в восторге» из-за интереса к кампании губернатора.

Впрочем, пока Дональд Трамп остается главным политическим тяжеловесом в Республиканской партии. Как сообщает национальный агрегатор опросов общественного мнения RealClearPolitics, экс-президент опережает губернатора на 33 пункта с 58% голосов консерваторов.

Однако, по утверждению NYT, все может измениться, поскольку у губернатора очень амбициозные планы. Ко Дню труда (4 сентября) его команда намерена нанять более 2,6 тыс. агитаторов на местах — рекордное число людей, предполагающее рекордное финансирование.

Стоимость кампании Рона Десантиса, по данным американских СМИ, варьируется в районе $100–200 млн.

При этом в четверг у губернатора запланировано новое крупное мероприятие с донорами Республиканской партии в Майями, где он будет искать дополнительное финансирование.

Екатерина Мур, Вашингтон