Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Илон Маск вывел на орбиту Рона Десантиса

Губернатор Флориды официально объявил о своих президентских амбициях

Губернатор Флориды Рон Десантис в среду вечером официально заявил о запуске своей президентской кампании. Он сделал это в прямом эфире на площадке Twitter. Онлайн-конференцию посетили в общей сложности 500 тыс. пользователей. При этом желающих было больше миллиона, и конференцию пришлось переносить на другую площадку. Илон Маск, который был одним из соведущих, заявил, что популярность губернатора столь высока, что «сломала интернет». Сбоем воспользовались главный конкурент господина Десантиса Дональд Трамп и его команда, не устававшие отпускать колкости в адрес новоиспеченного претендента на президентскую номинацию. Но тот проявил выдержку и на провокации не поддавался.

Фото: Chris DELMAS / AFP

Фото: Chris DELMAS / AFP

Губернатор Флориды Рон Десантис в среду наконец официально запустил свою избирательную кампанию, следует из документов Федеральной избирательной комиссии США и целого ряда сопровождавших их заявлений политика.

О том, что объявление произойдет в считаные часы, стало понятно еще во вторник после изменений во втором официальном Twitter-аккаунте губернатора. В частности, из его названия были удалены буквы FL (сокращение для штата Флорида). Кроме того, супруга губернатора Кейси Десантис опубликовала тизер: Рон Десантис стоит за кулисами и ждет своего выхода на сцену под героическую музыку и звук метронома.

Антураж видео американская медийная компания Aol сравнила по напряженности с фильмом «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Текст за кадром, почему-то произнесенный диктором на британском диалекте английского, немного удивил американских пользователей излишним, с их точки зрения, пафосом.

«Это называют верой, потому что в темноте вы видите более светлое будущее… стоит ли это жертв? Америка стоит этого. Всегда»,— провозгласил диктор. И Рон Десантис шагнул за занавес.

После этого вопросы отпали сами собой: час Х губернатора приближался.

Сутки спустя примерно в семь вечера появилась и полная версия видео, где озвучивает ролик уже сам новоиспеченный претендент на президентскую номинацию. Там он рассказывает о проблемах Америки и «барахтающемся» президенте, «упадке, который есть (результат.— “Ъ”) выбора, и успехе, который достижим». Политик напомнил о своих достижениях во Флориде и заявил о готовности распространить их на всю Америку.

«Мы показали, что можем и должны возродить Америку... Я Рон Десантис, и я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить наше великое возвращение в Америку»,— произнес он долгожданную фразу.

Однако впервые лично о своем выдвижении он сообщил даже не на своей странице в Twitter, а часом ранее в чате той же соцсети, организованном миллиардером и ее владельцем Илоном Маском. Решение губернатора стало настоящим переворотом в американском медийном пространстве. Дело в том, что основное мероприятие по запуску президентской кампании никогда еще не проходило виртуально, хотя и президент Джо Байден, и другой демократ—претендент на номинацию Роберт Кеннеди тоже использовали Twitter для объявлений об участии в президентской гонке-2024.

Подключаться к онлайн-конференции с Роном Десантисом пользователи сети начали примерно в шесть вечера по Вашингтону, и за несколько минут количество желающих превысило 1 млн человек, 500 тыс. из них сумели присоединиться, а у остальных попасть в виртуальную комнату никак не получалось. Да и звук у тех счастливчиков, кто успел получить доступ, постоянно пропадал.

В итоге Илон Маск, с трудом преодолевая технические неполадки, заявил, что популярность губернатора столь высока, что «сломала интернет».

Поэтому трансляцию пришлось переносить на платформу другого участника конференции — инвестора-инфлюенсера Дэвида Сакса.

Задержка конференции примерно на 15 минут привела к шторму в Twitter, пользователи которого негодовали и начали разочарованно писать, что у миллиардера очередной «запуск не удался», намекая на другой недавний не вполне удачный, как многие считают, проект Илона Маска — сверхтяжелой ракеты с кораблем Starship, которая взорвалась в воздухе в конце апреля.

«Извините за это. У нас здесь столько людей, что кажется, мы начали перегружать сервера»,— успокаивал публику бизнесмен.

После перехода всей толпы слушателей, среди которых был замечен и сын экс-президента Дональда Трампа Эрик, ситуация стабилизировалась и господину Десантису (после очень теплого представления его господином Маском, назвавшим объявление на его платформе «большой честью») наконец дали слово.

Рон Десантис против Микки-Мауса

Рон Десантис против Микки-Мауса

В своей речи губернатор почти полностью повторил нарратив, прозвучавший в его предвыборном ролике, обрушившись на Джо Байдена, пообещав консерваторам США победу в культурных войнах с крайне левыми. По его разумению, это значит «вернуть здравомыслие в фискальную политику», «энергетическую независимость», «перестать снижать уровень жизни трудолюбивых американцев за счет инфляционной политики заимствований и расходов». Губернатор заявил об обязательстве защитить границы, «не позволять наркокартелям отравлять наше население фентанилом», «поддерживать закон в американских городах», «сосредоточить внимание вооруженных сил США на главной миссии», а не на «гендерной идеологии».

Интересно, что в течение всего выступления и в дальнейшем общении с участниками конференции губернатор касался исключительно внутренних проблем: защиты свобод и основных поправок американской Конституции, жизни американцев. Политик практически не затрагивал вопросы внешней политики, а также не сделал ни одного выпада против своего главного конкурента за номинацию Дональда Трампа.

Даже когда губернатору задали прямой вопрос про невыполнение экс-президентом предвыборных обещаний, цитируя программу, с которой господин Трамп шел на выборы, господин Десантис уклонился от обвинений в адрес оппонента, заявив, что он может говорить лишь за себя.

Он, мол, баллотируется в президенты, чтобы выполнить задуманное, и знает, как это делать — посмотрите хотя бы на Флориду.

Рон Десантис хранил спокойствие, несмотря на то, что Дональд Трамп в тот день то и дело переходил на личности, атакуя соперника через свою соцсеть Truth. Там, в частности, появилось два видеоролика, где он обвинял губернатора в неблагодарности и нелояльности к тому, кто вывел его в люди. Запуск кампании экс-президент назвал «катастрофой» и тут же продемонстрировал видео с падающей ракетой, на которой красовалась надпись: «Рон».

Господин Десантис считается самым серьезным соперником бывшего президента, и его обиду отчасти можно понять. Поддержка Дональда Трампа когда-то была критически важна для победы Рона Десантиса на выборах губернатора Флориды четыре года назад. Однако они охладели друг к другу после вдохновляющего выступления губернатора Флориды на Конференции консервативных политических действий пару лет назад. Тогда о нем заговорили как о самостоятельной политической фигуре. А после яркой победы господина Десантиса на новых выборах губернатора Флориды сомнений не оставалось: это заявка на более высокое кресло.

Теперь же, как сообщали СМИ по итогам закрытого конференц-колла со спонсорами, губернатор и сам утверждает, что именно он является лучшим кандидатом от Республиканской партии для борьбы с президентом Джо Байденом. Ну как тут не обижаться Дональду Трампу, которого кампания господина Десантиса представляет как неудачника и носителя «культуры провалов».

Поэтому и команда экс-президента использует любую возможность для атаки на «выскочку». Неназванный советник Дональда Трампа заметил в беседе с NBC, что технические проблемы в ходе онлайн-конференции — это «неловко» и все указывает, что губернатор для борьбы на таком уровне пока не готов. Напротив, высокопоставленный член предвыборной кампании Рона Десантиса заявил, что в их лагере «в восторге» из-за интереса к кампании губернатора.

Накануне выдвижения в президенты США у губернатора Флориды случился конфликт с корпорацией Disney

Впрочем, пока Дональд Трамп остается главным политическим тяжеловесом в Республиканской партии. Как сообщает национальный агрегатор опросов общественного мнения RealClearPolitics, экс-президент опережает губернатора на 33 пункта с 58% голосов консерваторов.

Однако, по утверждению NYT, все может измениться, поскольку у губернатора очень амбициозные планы. Ко Дню труда (4 сентября) его команда намерена нанять более 2,6 тыс. агитаторов на местах — рекордное число людей, предполагающее рекордное финансирование.

Стоимость кампании Рона Десантиса, по данным американских СМИ, варьируется в районе $100–200 млн.

При этом в четверг у губернатора запланировано новое крупное мероприятие с донорами Республиканской партии в Майями, где он будет искать дополнительное финансирование.

Екатерина Мур, Вашингтон

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...