Что происходит после ввода войск России на Украину. День 466-й

Более 4 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области находятся в пунктах временного размещения. Джанкой в Крыму атаковали девять беспилотников. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Александровку и Горловку. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:30. Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину на 4 июня составляет 40,4 млн куб. м — «Газпром».

10:26. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что минувшей ночью Джанкой был атакован девятью дронами, пять были сбиты, а четыре — «заглушены и посажены» средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал.

9:46. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Александровку и Горловку — власти ДНР.

9:40. Госпогранслужба Украины ежедневно задерживает около 20 человек при попытке незаконного пересечения границы, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде из страны — представитель службы Андрей Демченко.

9:33. Конфликт на Украине является либо «последним спазмом имперского прошлого Европы», либо предвестием грядущего противостояния в «постгегемонистском мире» — министр обороны Австралии Ричард Марлз.

8:57. Шебекинский и Волоконовский районы Белгородской области были обстреляны ночью украинскими вооруженными силами, много повреждений, информации о пострадавших нет — губернатор Гладков.

8:54. Более 4 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области находятся в пунктах временного размещения — губернатор Гладков.

8:43. В Джанкое сбит беспилотник — советник главы Крыма Олег Крючков.